Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. США ожидают провокаций от Китая

Как сообщают мировые агентства, самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в аэропорту столицы Тайваня Тайбэя. Официально ее прибытие не анонсировалось. Это первый визитом на Тайвань столь высокопоставленного американского лица за десятилетия.

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Планы спикера посетить островное государство, которое Китай рассматривает как свою отколовшуюся территорию, вызвали негодование и угрозы со стороны Пекина, а также продемонстрировали явный раздор между Пелоси и президентом США Байденом, который неодобрительно высказывался об этом визите.

Власти КНР неоднократно предостерегали Вашингтон от этого визита, заявив во вторник, что США за это поплатятся.

Необъявленный визит

Пелоси посетила Малайзию во вторник, начав свое азиатское турне в Сингапуре днем ранее. В ее офисе сказали, что она также полетит в Южную Корею и Японию, но не упомянули о визите на Тайвань.

По сообщению агентства Рейтер со ссылкой на осведомленные источники, в среду днем Пелоси собирается встретиться с небольшой группой тайваньских общественных деятелей. Встреча, скорее всего, состоится в Национальном музее прав человека в Нью-Тайбэе.

Один из источников агентства, знакомый с маршрутом Пелоси, сообщил, что большинство ее запланированных встреч, в том числе с президентом Цай Инвэнь, запланированы на среду.

Министерство иностранных дел Тайваня не стало комментировать сообщения о визите Пелоси.

Визит Пелоси — это изрядная дипломатическая головная боль для Белого дома. Президент Джо Байден ранее сказал, что американские военные считают визит Пелоси на Тайвань "не очень хорошей идеей".

Нэнси Пелоси — официально третье лицо в системе власти в США. В случае неспособности главы государства и вице-президента исполнять свои обязанности управление страной переходит в руки спикера Палаты представителей.

Администрация Байдена официально не поддерживает решение Пелоси посетить остров. В то же время официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Пелоси имеет право посещать Тайвань, а Белый дом уважает независимость Конгресса США.

"Спикер имеет право посетить Тайвань, — сказал он журналистам. — У Пекина нет причин превращать возможный визит, соответствующий давней политике США, в своего рода кризис".

По словам Кирби, поездка Пелоси никак не изменит политику США в отношении Тайваня, и в Пекине должны прекрасно понимать, что разделение полномочий между ветвями власти в США означает, что Пелоси самостоятельно примет решение относительно визита.

Он сказал, что Пелоси путешествует на самолете американских ВВС, и, хотя Вашингтон не опасается прямой атаки на самолет, это увеличивает риск просчета или ошибки.

По словам Кирби, реакция Пекина может включать запуск ракет вблизи Тайваня, крупномасштабные воздушные или военно-морские маневры или дальнейшие "ложные юридические претензии" — например, утверждение Пекина о том, что Тайваньский пролив, отделяющий остров от материкового Китая, не является международным водным путем.

"Мы не попадемся на эту удочку и не будем бряцать оружием. В то же время нас не запугать", — сказал Кирби.