Неонацисты, педофилы, лицемеры. Путин обратился к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин сегодня огласил послание российскому парламенту. В московском Гостином дворе, где проходило выступление, помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации присутствовали высокопоставленные чиновники, представители общественности и "ветераны специальной военной операции" (так в Кремле называют вторжение в Украину). Delfi собрал совсем не оригинальные заявления Путина о "неонацистской" Украине и "деградирующем" Западе.

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О вторжении в Украину

Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции

Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий […] США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. […] Они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами

Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты

Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает. Почему? Потому что им, извините за моветон, наплевать. Наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное — чтобы воевали против нас, против нашей страны, а значит, можно использовать всех

Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. […] Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле, десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства

О странах Запада