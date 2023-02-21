Неонацисты, педофилы, лицемеры. Путин обратился к Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин сегодня огласил послание российскому парламенту. В московском Гостином дворе, где проходило выступление, помимо депутатов Госдумы и членов Совета Федерации присутствовали высокопоставленные чиновники, представители общественности и "ветераны специальной военной операции" (так в Кремле называют вторжение в Украину). Delfi собрал совсем не оригинальные заявления Путина о "неонацистской" Украине и "деградирующем" Западе.
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О вторжении в Украину
- Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции
- Мы делали все возможное, действительно все возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий […] США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе маневров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим, порабощенную ими Украину к большой войне. […] Они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплеными картами
- Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты
- Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из властей предержащих не замечает. Почему? Потому что им, извините за моветон, наплевать. Наплевать, на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное — чтобы воевали против нас, против нашей страны, а значит, можно использовать всех
- Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. […] Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле, десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства
О странах Запада
- Западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. […] Посмотрите, что они делают со своими собственными народами: разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни, а священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки
- Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада — безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения: по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны "семерки" выделили за 2020–2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну — 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся, — 60, да еще под известные требования покорности со стороны стран — получателей этих денег
- С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается, потому что на кону стоят, конечно, триллионы, триллионы долларов; возможность и дальше обкрадывать всех; прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные и тоталитарные по своей сути ценности; навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров; подавлять инакомыслие в своих собственных странах; создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов, — с экранов ведь не сходит все это, мы все это видим, — от растущих внутренних экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий
- Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать "анти-Россию". Проект на самом деле не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно: этот проект уходит корнями еще в XIX век, его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и в Польше, и других странах с одной целью — оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны. Вот в чем эта цель. Ничего нового нет, никакой новизны, все повторяю
- Они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения
- Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена — хочу это подчеркнуть — один и тот же яд презрения к своему собственному Отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить
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