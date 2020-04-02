Нерабочую неделю в России продлят до конца апреля

Принято решение продлить нерабочую неделю по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы, заявил в своем телеобращении президент России Владимир Путин.

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Он подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения, сообщает Интерфакс.

Президент РФ отметил, что пока удается обезопасить представителей старшего поколения и детей. Однако переломить ситуацию в Москве пока не получается.

Это второе телеобращение Путина к россиянам на фоне распространения вируса в России. В ходе первого выступления, которое состоялось 25 марта, президент РФ объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля. Он также заявил о переносе голосования по поправкам к Конституции и предложил меры по поддержке незащищенных слоев населения, а также введение новых налогов для пополнения бюджета.

В четверг стало известно о 771 новом случае заражения коронавирусом в России. Всего их теперь 3 548. Выздоровели 235 пациентов, умерли от осложнений 30 человек.