Несколько человек ранены в результате взрыва в Саудовской Аравии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду, 11 ноября, на немусульманском кладбище в саудовском городе Джидда. Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о как минимум двух пострадавших.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как указывается в пресс-релизе министерства иностранных дел Франции, теракт произошел во время ежегодной церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны. В мероприятии принимали участие представители ряда европейских консульств в Саудовской Аравии. "Франция решительно осуждает это трусливое, ничем не оправданное нападение", — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Французское консульство в Джидде призвало своих сограждан, находящихся в Саудовской Аравии, к "максимальной бдительности". По информации агентства Reuters, которому удалось ознакомиться с текстом электронного письма, разосланного проживающим в Джидде французам, им рекомендуется проявлять осмотрительность, избегать мест большого скопления людей и соблюдать осторожность при перемещениях по городу.

Взрыв стал вторым инцидентом в сфере безопасности, произошедшим в Джидде за последние две недели. 29 октября саудовец совершил нападение на охранника французского консульства, получившего ножевые ранения. Нападавший был задержан.

Исламистские теракты во Франции

Франция подверглась сразу нескольким террористическим атакам в октябре 2020 года. 16 октября родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А. с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом в пригороде Парижа на учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его. На уроке, посвященном свободе слова, Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.

В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался выходец из Туниса, которому было отказано в получении убежища в Италии, и напал на посетителей с ножом. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение.

Власти Саудовской Аравии, являющейся одним из центров ислама, "решительно" осудили теракт в Ницце, но при этом выступили против публикации карикатур на пророка Мухаммеда и "любых попыток связать ислам с терроризмом", напоминает агентство AFP.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Саудовская Аравия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!