Несколько человек ранены в результате взрыва в Саудовской Аравии

Несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в среду, 11 ноября, на немусульманском кладбище в саудовском городе Джидда. Государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о как минимум двух пострадавших.

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Как указывается в пресс-релизе министерства иностранных дел Франции, теракт произошел во время ежегодной церемонии, посвященной окончанию Первой мировой войны. В мероприятии принимали участие представители ряда европейских консульств в Саудовской Аравии. "Франция решительно осуждает это трусливое, ничем не оправданное нападение", — отмечается в заявлении дипломатического ведомства.

Французское консульство в Джидде призвало своих сограждан, находящихся в Саудовской Аравии, к "максимальной бдительности". По информации агентства Reuters, которому удалось ознакомиться с текстом электронного письма, разосланного проживающим в Джидде французам, им рекомендуется проявлять осмотрительность, избегать мест большого скопления людей и соблюдать осторожность при перемещениях по городу.

Взрыв стал вторым инцидентом в сфере безопасности, произошедшим в Джидде за последние две недели. 29 октября саудовец совершил нападение на охранника французского консульства, получившего ножевые ранения. Нападавший был задержан.

Исламистские теракты во Франции

Франция подверглась сразу нескольким террористическим атакам в октябре 2020 года. 16 октября родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А. с криками "Аллаху акбар!" напал с ножом в пригороде Парижа на учителя истории и географии Самюэля Пати, убил и обезглавил его. На уроке, посвященном свободе слова, Пати показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo.

В католическую базилику Нотр-Дам в Ницце 29 октября ворвался выходец из Туниса, которому было отказано в получении убежища в Италии, и напал на посетителей с ножом. Три человека погибли, еще шесть были ранены. Злоумышленник, выкрикивавший "Аллаху акбар!", при задержании получил огнестрельное ранение.

Власти Саудовской Аравии, являющейся одним из центров ислама, "решительно" осудили теракт в Ницце, но при этом выступили против публикации карикатур на пророка Мухаммеда и "любых попыток связать ислам с терроризмом", напоминает агентство AFP.