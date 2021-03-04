Нет времени, покупаем "Спутник"? Страны ЕС начали закупать вакцины от Covid-19 самостоятельно

Часть стран Евросоюза уже закупила или планирует закупить вакцины от Covid-19 самостоятельно, без посредничества Европейской комиссии, сообщает издание Politico. Недовольство, связанное с проблемами с поставками вакцин, внутри ЕС продолжает расти.

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В последние несколько дней Дания, Австрия, Польша, Словакия и Чехия присоединились к Венгрии, отступившей от единой стратегии ЕС по закупке вакцин и начавшей поиск доз за пределами европейских стран. Национальные власти обрушились с критикой на Европейскую комиссию, заявив, что их граждане не могут ждать, когда ЕК примет меры.

Еврокомиссия в ответ попросила понимания, но не предложила никаких скорых решений, лишь настояла на своей уверенности в нынешнем подходе. "Производство и поставка вакцин — это проект с большим числом препятствий, — заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, — Я думаю, что мы разработали успешную стратегию вакцинации."

Однако лидеры стран ЕС с этим не согласны. Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал программу вакцинации ЕС "полным балаганом", канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Европейское агентство лекарств работает слишком медленно, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что не собирается ждать. Президент Польши Анджей Дуда в понедельник созвонился с президентом Китая Си Цзиньпинем и поинтересовался приобретением китайских вакцин.

ЕК рассчитывает, что поставки вакцин вырастут весной, а рабочая группа Еврокомиссии ищет пути, как увеличить объемы их производства. Однако слова ЕК бледнеют на фоне фотографий из Словакии, получившей гигантские коробки российской вакцины Спутник V.

Во вторник Еврокомиссия заявила, что программа ЕС на верном пути и к лету этого года удастся достигнуть цели — привить 70% населения ЕС. Представитель ЕК Эрик Мамер указал, что маленькой стране вроде Израиля с 9 млн жителей проще быстро вакцинировать население, чем ЕС с 450 млн жителей, где в разных странах разные системы здравоохранения. "Ты не можешь взять одну модель, прилепить ее к Европейскому Союзу и сказать "Вот что вы должны делать"", — сказал Мармер.

На данный момент ни одно из решений стран не является нарушением общей стратегии вакцинации ЕС. Страны все это время могли использовать любую другую вакцину, не одобренную Европейским агентством лекарств и купленную ЕК, хотя их строго призывали воздерживаться от этого. Сейчас лидеры стран ЕС готовы отказаться от солидарности ради того, чтобы просто получить вакцины.

В ответ на это ЕК предложила создать HERA Incubator — собрать вместе исследователей, биотехнологические компании, производителей, регуляторов и власти, чтобы следить за распространением новых вариантов коронавируса и оперативно модифицировать вакцины. Это было бы первым шагов в сторону создания европейского аналога американского биомедицинского агентства BARDA. Предполагается, что именно благодаря этой структуре США могут так быстро заключать сделки и производить вакцины. Страны-участницы поддержали инкубатор, разрешив ЕС ускорить утверждение вакцин, адаптированных под новые штаммы Covid-19. Другие предложения комиссии остаются смутными.

Есть ряд положительных признаков того, что европейская стратегия даст результат, но это, скорее всего, произойдет весной, отмечает Politico. Вскоре может быть одобрена однодозовая вакцина производства Johnson & Johnson, но ее поставки запланированы не раньше конца марта. ЕК завершает переговоры с американской компанией Novavax, но предприятие сможет поставить вакцины только во втором квартале года. BioNTech/Pfizer обещают поставить 75 млн доз, но не раньше второго квартала. Oxford/AstraZeneca обещают во втором квартале 180 млн доз, но должностные лица ЕС скептически относятся к обещаниям предприятия.

Еврокомиссия пыталась сказать, что дела налаживаются, хотя процесс не такой, каким его хотят видеть. "Мы знаем, что следующие несколько недель будут трудными в вопросах вакцинации", — заявил президент совета Чарльз Мишель в четверг. Вопрос в том, как много стран ЕС сорвутся за это время, подытоживает Politico.