Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об отмене с 19 апреля некоторых ограничений, введенных в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает РБК со ссылкой на The Times of Israel.

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В Израиле вновь откроются отдельные магазины, в частности электроники, товаров для дома, а также оптики. Жителям, которые живут вместе, разрешат заниматься спортом парами на улице на расстоянии не более 500 м от дома.

Также в Израиле отменят запрет на совместные молитвы на открытом воздухе. В одном месте при этом разрешат находиться не более десяти молящимся, которые должны будут носить маски и соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Кроме того, в стране возобновит работу общественный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу, поскольку предприятиям позволят увеличить число сотрудников на местах до 30%.

Новые меры будут вынесены на обсуждение правительства и поэтапно начнут действовать уже с 19 апреля. Если ситуация с коронавирусом в стране продолжит улучшаться, через две недели власти рассмотрят дальнейшее ослабление ограничений, отметил Нетаньяху.

С 12 марта из-за распространения коронавируса власти запретили иностранцам въезжать в Израиль. Граждане страны при этом могут вернуться на родину, но обязаны пройти двухнедельный карантин в отеле. Кроме того, Нетаньяху просил носить маски в общественных местах и на улице. С 7 по 10 апреля, на время иудейского праздника Песах, он ввел в Израиле строгий карантин.

12 апреля премьер-министр приостановил зарубежные рейсы в Израиль. Мера будет действовать до тех пор, пока всех прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях.

С начала эпидемии в Израиле зарегистрировали более 13,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли в стране 164 человека.