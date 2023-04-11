Нетаньяху отменил решение уволить министра обороны, критиковавшего судебную реформу в Израиле
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Биньямин Нетаньяху оставил в должности министра обороны Йоава Галанта после обострения ситуации в Израиле. Премьер заявил, что страна находится "под террористической атакой".

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил собственное решение об отставке министра обороны Йоава Галанта. Об этом Нетаньяху заявил в понедельник, 10 апреля, во время телеобращения к нации. Глава кабмина сообщил, что работает с министром обороны "вместе 24 часа в сутки на всех фронтах" и решил "отложить в сторону разногласия".

Сообщение об увольнении Галанта появилось 26 марта на сайте канцелярии главы правительства. Увольнение произошло вскоре после того, как Галант открыто выступил с критикой судебной реформы, продвигаемой правительством Нетаньяху и вызвавшей массовые протесты в Израиле. В то же время официального уведомления о своей отставке министр так и не получил.

Протесты против судебной реформы и обстрелы Израиля

В последние недели на фоне разговоров об отставке министра обороны ситуация в Израиле обострилась — государство подверглось ударам из сектора Газа, Сирии и Ливана. Нетаньяху заявил 10 апреля, что страна "находится под террористической атакой". Глава правительства обвинил противников судебной реформы в том, что они привели к внутреннему расколу в стране.

Протесты против спорной инициативы Нетаньяху продолжаются в Израиле уже несколько месяцев и сопровождаются столкновениями с полицией. Митингующие уверены, что планы правительства разрешить самому себе отменять решения Верховного суда страны и влиять на назначение судей идут вразрез c основами демократии в Израиле.

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