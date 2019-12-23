Нетрезвая британка пыталась выйти из лайнера в воздухе. По тревоге подняли истребители

26-летняя Хлои Хейнс признала себя виновной в попытке открыть дверь авиалайнера в небе над Англией, что сталой причиной экстренного вылета двух истребителей на перехват воздушного судна.

Пассажирка рейса авиакомпании Jet2, летевшего в Турцию, на суде в понедельник признала, что пыталась открыть дверь самолета, когда он находился в воздухе. Ее обвиняют в нарушении безопасности авиаперелетов и в нападении - женщина ударила и оцарапала ногтями бортпроводника, который пытался ей помешать.

Инцидент произошел 22 июня. Тогда по тревоге были подняты в воздух два истребителя британских ВВС, которые сопроводили лайнер обратно в лондонский аэропорт Станстед. Догоняя пассажирский самолет, истребители преодолели звуковой барьер, что сопровождалось громким ударом, слышным за много километров и встревожившим жителей юго-востока Англии.

Открытие двери самолета на большой высоте чревато разгерметизацией салона и может иметь катастрофические последствия. В то же время эксперты говорят, что благодаря конструкции двери авиалайнера открыть ее в воздухе одному человеку практически невозможно.

Приговор девушке вынесут 24 января в суде города Челмсфорд.

Линия защиты

Адвокат подсудимой Оливер Саксби на суде согласился, что его клиентка в момент происшествия безусловно была пьяна.

"Любой увидит, что это не вполне уравновешенная молодая женщина, переживающая трудные времена и измученная проблемами", - сказал он.

"За семнадцать дней до произошедшего в самолете она была приговорена к общественным работам за схожее правонарушение. Это, правда, случилось не в воздухе, но также было связано с алкоголем и потерей самоконтроля", - сказал адвокат.

Однако смягчающим обстоятельством адвокат считает, то, что Хейнс стала более тесно взаимодействовать с организацией анонимных алкоголиков.

Судья предупредил девушку, что суд рассмотрит все варианты наказания.

Хейнс находится на свободе, но одним из условий ее освобождения под залог был запрет на полеты из любых британских аэропортов.