New York Times: Украина получила преимущество в артиллерии

Украина перехватила "артиллерийское преимущество" у России благодаря западным поставкам мощного оружия и примитивным беспилотникам - к такому выводу приходит в своем репортаже газета New York Times.

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Преимущество, по мнению издания, заключается в дальности и высокой точности ракет и​​артиллерийских снарядов, а также классе вооружений, которого в арсенале России в значительной степени не хватает.

Украинские военные уничтожают бронетехнику стоимостью в миллионы долларов дешевыми самодельными дронами, а также более совершенными беспилотниками и другим оружием, предоставленным США и союзниками, говорится в статье. Российские вооруженные силы при этом остаются грозной силой с крылатыми ракетами, большой армией и миллионами артиллерийских снарядов, хотя и неточными.

Авторы приходят к выводу, что растущее преимущество Украины в артиллерии, резко контрастирующее с ситуацией летом, когда Россия накрывала украинские позиции минометным и артиллерийским огнем, позволило медленно, хотя и ценой больших потерь продвигаться к стратегическому портовому городу Херсону.

Сейчас, по утверждению украинских военных, в Херсонской области стороны обмениваются примерно равным числом ударов, но украинские не только более дальние, но и более точные - из-за ракет со спутниковым наведением и современных артиллерийских снарядов, предоставленных Западом, пишет New York Times.

"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас, - похвастался изданию майор украинской армии, командующий артиллерийской батареей на херсонском фронте. - У них нет такого оружия".

По его словам, интенсивность огня с российской стороны "снизилась в три раза", что свидетельствует о нехватке боеприпасов. Кроме того, американские гаубицы M777, стреляющие высокоточными снарядами, вынудили российских военных размещать тяжелую технику дальше от линии фронта. Огневая мощь нарушила баланс на юге Украины, дав украинцам надежды отвоевать Херсон, пишет газета.