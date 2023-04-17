Ни одна страна не должна быть оккупирована: НАТО меняет стратегию обороны

Североатлантический альянс решил изменить свою оборонительную концепцию — теперь НАТО готовится защищать "каждый дюйм" своей земли с первого дня нападения, пишет "Медуза" со ссылкой The New York Times. Для Латвии это может означать увеличение контингента и укрепление границ.

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Как отмечает издание, раньше альянс допускал, что территории государств-членов могут быть оккупированы до тех пор, пока союзные войска не придут на помощь. Освобождение должно наступить в течение 180 дней. Теперь же НАТО переходит к стратегии "сдерживания воспрещением".

По словам бывшего помощника генсека НАТО Камиля Гранда, в альянсе больше не обсуждают то, как не обеспокоить Москву чрезмерной концентрацией войск на российской границе — теперь обсуждают, сколько войск там необходимо разместить, чтобы отразить возможное нападение. Это может означать, что присутствие НАТО в странах, граничащих с Россией, может стать демонстративным.