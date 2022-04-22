Нидерланды к концу года откажутся от всех видов российского ископаемого топлива – в том числе от газа

Нидерланды до конца года полностью прекратят закупать в России уголь, нефть и газ, заявило правительство страны.

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Около 44% энергопотребления Нидерландов приходится на природный газ, но всего 15% из этого объема, по оценкам правительства, импортируется из России.

Нидерланды рассчитывают обойтись без российского ископаемого топлива за счет энергосбережения и закупки энергоносителей в других странах; в этой связи правительство потратит 623 млн евро на стимулы для компаний к заполнению большого газохранилища Бергермеер, которое сейчас большую часть времени недозаполнено.