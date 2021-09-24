Нидерланды вводят обязательные ковид-сертификаты, но отменяют социальное дистанцирование

Нидерланды с 25 сентября вводят обязательные ковид-сертификаты в общественных местах, но при этом ослабляют ряд мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. В частности, в стране больше не нужно будет соблюдать социальное дистанцирование. Об этом на пресс-конференции сообщил и. о. премьер-министра страны Марк Рютте. Его слова приводит ТАСС.

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Как заявил Рютте, с 25 сентября необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми будет отменена. При этом в общественных заведениях (барах, ресторанах, театрах, кино) необходимо предъявлять коронавирусный пропуск — свидетельство о вакцинации, недавно перенесенном заболевании или отрицательном тесте. Исключение сделают только для музеев и библиотек. При этом допустимое время работы увеселительных заведений не изменится, бары и рестораны должны быть закрыты с полуночи до шести утра. Возобновят работу клубы и дискотеки, однако и они должны будут закрываться в полночь.

Решение правительства вызвали в старне неоднозначную реакцию. Согласно опросу, проведенному по заказу властей, около трети населения считает, что эти правила неоправданно ограничивают свободу людей. Противники вакцинации в субботу в Гааге проведут акции протеста.

Владельцы ресторанов в нескольких городах заявили, что сертификаты в их заведениях не будут проверяться. Предприниматели объясняют свое решение нехваткой персонала и опасениями по поводу возможной агрессии и угроз со стороны гостей.

"Сегодня не тот день, когда мы можем заявить о полном возвращении к нормальной жизни. В стране по-прежнему выявляются новые инфекции и госпитализируются люди", — отметил Рютте.

В силе остается масочный режим в общественном транспорте. Гражданам советуют работать из дома, когда это возможно, приходить в офис лишь по необходимости.

По последним данным, вакцинацию от коронавируса в Нидерландах прошли 79% граждан старше 12 лет.