Нобелевская премия по физике вручена трем ученым за исследования в области квантовой механики

Нобелевская премия по физике присуждена французу Алену Аспету, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования в области квантовой механики.

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В 2021 году премию по физике также разделили трое ученых — Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи — за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.

Так называемая Нобелевская неделя традиционно проходит в Стокгольме в начале октября. Премия по физике — вторая из вручаемых.

В первый день становятся известны лауреаты в области медицины и физиологии. В этом году премию в этой области получил один человек — шведский генетик Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.

Затем следуют вручения в области физики, химии, литературы, и в завершении недели объявляется лауреат Нобелевской премии мира, им может стать не только физическое лицо, но и целые организации. Это единственная премия, которая присуждается не Шведской, а Норвежской Академией наук.

Кроме того, с 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается ежегодная премия в области экономики памяти Альфреда Нобеля, хотя в его завещании эта категория изначально не была прописана.

Физика была первой областью науки, упомянутой в завещании Альфреда Нобеля. В нем же было указано, что премия по физике должна выдаваться Шведской королевской академией наук.

Академия была основана в 1739 году. На сегодняшний день в ней состоят около 450 шведских и 180 иностранных ученых.

Члены Нобелевского комитета назначаются Академией сроком на три года.