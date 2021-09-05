Нобелевский лауреат предупредил о риске "пробуждения" вирусов из-за потепления

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к "пробуждению" неизвестных вирусов с непредсказуемыми последствиями для человечества, заявил и интервью информационному агентству "РИА Новости" лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

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По его словам, невозможно предсказать, какой вирус из "существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад" может появиться вновь, пишет РБК.

"Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались", — сказал ученый.

В зоне риска, по его мнению, в том числе находится Сибирь, где из-за таяния льдов тайги и тундры могут "пробудиться" древние болезни и вирусы. Человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно на них реагировать, заключил Рае Квон Чунг.

Рае Квон Чунг был удостоен Нобелевской премии в 2007 году в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Награду присудили за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека.

В августе климатическая группа ООН (IPCC) опубликовала новый доклад о глобальном потеплении. Ученые назвали беспрецедентными изменения климата и предупредили, что некоторые из них, в частности продолжающееся повышение уровня моря, необратимы в течение сотен, а то и тысяч лет.

Чтобы нормализовать температуру путем сокращения выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, потребуется 20–30 лет, отметили в IPCC. В целом их прогнозы неутешительны: уровень моря продолжит повышаться, а природные катаклизмы, такие как аномальная жара и ураганы, будут происходить все чаще.