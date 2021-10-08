Нобелевскую премию мира дали журналистам – Дмитрию Муратову из российской "Новой Газеты" и филиппинке Марии Рессе

Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года Марии Рессе и Дмитрию Муратову "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, которая является обязательным условием для демократии и длительного мира".

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Нобелевскую премию мира 2021 года получили журналисты — главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

О Дмитрии Муратове

"Несмотря на убийства [сотрудников] и угрозы, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не отказался от независимой политики газеты. Он последовательно отстаивал права журналистов", — сказала глава норвежского нобелевского комитета Берит Рейс-Андерсен. Она также вспомнила, что накануне исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки издания Анны Политковской.

Глава комитета также отметила, что Дмитрию Муратову приходится работать в условиях стремительно нарастающего давления на СМИ в его стране.

"Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова, Наташа Эстемирова — вот эти люди получили сегодня Нобелевскую премию", — сказал Муратов Би-би-си.

"Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие. Я видел звонок из Норвегии, но я посчитал это нежелательным звонком. Я вот, что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все. Будем стараться помогать людям, которые сейчас признаны агентами, которых сейчас гнобят, высылают из страны", — сказал Муратов изданию "Подъем".

Дмитрий Муратов — один из основателей "Новой газеты". Он занимал пост главного редактора издания с 1995 по 2017 год, а затем вновь занял эту должность в 2019 году.

"Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел", — прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О Марии Рессе

"Как журналист и соучредитель издания Rappler Мария Ресса зарекомендовала себя как бесстрашный защитник свободы слова. Rappler критически освещал скандальную и кровавую кампанию режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Мария Ресса пользуется фундаментальным правом на свободу слова, чтобы разоблачать злоупотребление властью, насилие и растущий авторитаризм в своей родной стране, на Филиппинах", — обяснила Рейс-Андерсен второе решение комитета.

ВОЗ, "Репортеры без границ", Навальный

Изначально фаворитом гонки считалась ВОЗ. В числе других наиболее веротяных кандидатов также называли российского оппозиционера Алексея Навального, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, экоактивистку Грету Тунберг и организацию "Репортеры без границ".

Всего на премию мира претендовали 329 кандидатов (234 человека; 95 организаций). Это третий по многочисленности показатель за всю историю Нобелевской премии мира.

Нобелевская премия мира — единственная премия, которая вручается не шведским, а норвежским Нобелевским комитетом.

Как выбирают кандидатов на премию мира

По правилам норвежского Нобелевского комитета, абсолютно любой человек может быть номинирован на премию мира, но предлагать кандидатуры может только ограниченный круг лиц.

Как объясняет глава норвежского комитета Берит Рейс-Андерсен, при выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в заещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

По словам Рейс-Андерсен, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как муждународное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

"В одних случаях при выборе кандидата мы объединяем все эти критерии воедино, в других — указываем что-то одно как причину нашего решения", — говорит Берит Рейс-Андерсен.

Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но глава комитета подчеркивает, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии — зрелые люди.

Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.

Спорная премия

Премия мира всегда вызывала немало споров. И хотя во всех других номинациях решение комитета тоже весьма субъективно, но именно премия мира обычно вызывает наибольшую критику.

Одним из примеров является ее присуждение президенту США Бараку Обаме, который к тому времени еще только вступил в должность и не успел сделать ничего на благо мира.

И главные возражения связаны с тем, что Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека.

Поэтому, даже если какой-то политик получает Премию мира за миротворческую деятельность, а потом оказывается вовлеченным в конфликт, то он все равно остается Нобелевским лауреатом. Что, в свою очередь, создает изрядные дипломатические проблемы.