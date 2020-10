Нобелевскую премию по физике присудили за изучение черных дыр

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали англичанин Роберт Пенроуз, немец Райнхард Генцельи американка Андреа Гез. Их наградили за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии. Нобелевский комитет огласил имена во вторник, 6 октября.

Пенроуз открыл, что "образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности" Альберта Эйнштейна, говорится в пресс-релизе комитета. Генцель и Гез открыли сверхмассивный компактный объект в центре Млечного пути, пишет Deutsche Welle.

В 2019 году Нобелевскую премию по физике разделили канадец Джеймс Пиблз и швейцарские астрономы Майкл Мэджор и Дидье Кело за открытия в космологии и революцию в астрономии. Годом ранее лауреатами стали американец Артур Ашкин, француз Жерар Муру и канадка Донна Стриклэнд за достижения в области лазерной физики.

