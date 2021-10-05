Нобелевскую премию по физике присудили за моделирование климата Земли
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Лауреатом Нобелевской премии по физике в 2021 году стали немец Клаус Хассельман (Klaus Hasselmann), итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ за моделирование земного климата. Нобелевский комитет огласил свое решение во вторник, 5 октября.

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В прошлом голу этой награды были удостоены англичанин Роджер Пенроуз, немец Райнхард Генцель (Reinhard Genzel) и американка Андреа Гез. Их наградили за изучение черных дыр. Гез стала четвертой женщиной-лауреатом за время присуждения премии.

Нобелевская премия в области физики

Премию в области физики присуждает Шведская королевская академия наук. В общей сложности Нобелевская премия по физике вручалась уже 114 раз, ее лауреатами до 2020 года включительно становились 215 человек, из них лишь 4 женщины. Первым лауреатом премии в 1901 году был немецкий ученый Конрад Рентген, его наградили за открытие излучения, названного его именем.

6 октября Нобелевский комитет назовет лауреатов премии по химии, 7 октября — по литературе. В последний день "нобелевской недели" станет известно имя лауреата премии мира.

Размер Нобелевской премии составляет 10 миллионов шведских крон (в пересчете около 980 тысяч евро). Традиционная церемония вручения наград сменила формат из-за пандемии Covid-19. Награждение по традиции происходило в Стокгольме и Осло в день смерти Альфреда Нобеля 10 декабря.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Нобелевская премия по физике Нобелевская премия
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