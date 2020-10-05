Нобелевскую премию по медицине дали за открытие вируса гепатита С

Лауреатами Нобелевской премии по медицине стали Харви Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс. Они получили награду за открытие вируса гепатита С. Об этом объявил Нобелевский комитет, сообщает портал РБК.

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Лауреаты Нобелевской премии по физике станут известны 6 октября. 7 октября в Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября назовут лауреата премии мира.

В прошлом году Нобелевки по медицине удостоились американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза и британец Питер Рэтклифф. Они получили награду за изучение того, как клетки реагируют на разный уровень кислорода — их исследования помогли в борьбе с анемией, раком и многими другими болезнями.

В свою очередь в 2018 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили иммунологи Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония) за свое исследование в области лечения рака.