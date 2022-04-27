Ночь в областях Украины: россияне продолжают обстреливать Донбасс, Харьков и Херсонскую область

В ночь на 27 апреля российские войска обстреляли Днепропетровскую область, один человек получил ранения, также страдали от обстрелов Харьковская, Луганская, Донецкая и Херсонская области. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на данные областных военных администраций по состоянию на утро среды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Полтавской области звучали воздушные тревоги до утра, но информация относительно взрывов не подтвердилась.

В Днепропетровской области ночью обстреляли граничащую с Херсонской областью Зеленодольскую общину. В Зеленодольске попали в предприятие энергетической инфраструктуры. Один человек ранен. В общей сложности в общине обстреляли несколько населенных пунктов – сам Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка. В селах, по предварительным данным, без пострадавших.

В Харькове ночью продолжались обстрелы, в Киевском районе произошло несколько пожаров в многоэтажных жилых домах. По состоянию на утро информации о пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Золочев, Дергачи, Чугуев. Ведутся бои на Изюмском направлении.

Луганская область: практически вся территория области страдала от обстрелов. Больше всего Рубежное и Лисичанск. В Лисичанске обстреляли школу, в бомбоубежище которой находились 23 человека, жертв нет. За сутки 3 погибших гражданских.

В Донецкой области продолжались активные боевые действия по всей линии. Авдеевку обстреляли из реактивной артиллерии, также были авианалеты. Светлодарск (район Зайцево) обстреляли кассетными боеприпасами. Марьинка, Красногоровка, Угледар, Лиман всю ночь подвергались обстрелам из артиллерии. Мариуполь – без изменений. "Азовсталь" держится, несмотря на то, что бомбят беспощадно.

В Херсонской области продолжаются боевые действия в приграничных с соседними областями населенных пунктах (Высокопольская, Великоалександровская, Нововоронцовская, Станиславская ТО). Взрывы и обстрелы были почти на всей территории области.