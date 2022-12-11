Ночной удар по Мелитополю и базе российских войск: что известно

Согласно сообщениям СМИ, минувшей ночью украинские войска нанесли удар по оккупированному Россией еще в самом начале войны Мелитополю на юге Запорожской области.

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По сведениям украинских источников, целью стал базовый лагерь одного из подразделений 19 мотострелковой дивизии 58-й армии (базируется в Северной Осетии). По всей видимости, удар был нанесен реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

Бывший курортно-гостиничный комплекс "Привал охотника" использовался в качестве казармы, а большинство погибших и раненых, по всей видимости, в момент удара находились в столовой.

По словам очевидцев, было слышно порядка 10 взрывов, хотя некоторые из них могли быть от российских зенитных установок.

На размещенных в социальных сетях видеозаписях видны последствия удара — пожар, разрушенные помещения и тела людей.

По данным украинских источников, число погибших в результате удара российских военных могло превысить 200 человек.

Находящийся в изгнании мэр Мелитополя Иван Федоров вечером в субботу оценил потери российской армии в 200-300 человек.

Украинские каналы ссылаются на сведения от местных жителей, согласно которым многочисленные машины скорой помощи двигались к комплексу со всего города.

Украинские источники также утверждают, что на базе были расквартированы не рядовые военнослужащие — по некоторым данным, там размещался офицерский состав, в том числе чеченские командиры.

Военное руководство Украины и генштаб пока ситуацию не комментировали.

По данным российской стороны, число жертв удара значительно меньше. "По предварительным данным, двое погибших, десять пострадавших, — заявил в ночь на воскресенье назначенный из Москвы глава оккупационной администрации Запорожья Евгений Балицкий. — Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы".

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов также заявил, что украинские военные обстреляли "базу отдыха".

Обстрел окраины Мелитополя произошел в 21:00 по местному времени, две ракеты HIMARS сбила система ПВО, четыре поразили цели, заявил он.