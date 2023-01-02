Ночью в Стокгольме прогремели два взрыва

Мощный взрыв прогремел в районе Стокгольма Гримста, в западной части города проходит крупная полицейская операция. В субботу в этом районе был застрелен 20-летний мужчина. Второй взрыв произошел рано утром в Багармоссене к югу от Стокгольма, там задержан один человек.

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Полиция и спасательные службы были вызваны в Гримсту около 3 часов ночи из-за взрыва. По словам представителя полиции Олы Эстерлинг, сильно пострадал многоквартирный дом, сообщает SVT Nyheter.

В западной части Стокгольма проходит крупная полицейская операция. Место происшествия оцепили взрывотехники и криминалисты, начато предварительное расследование.

„Мы допрашиваем и проверяем нескольких человек и начинаем анализ записей камер наблюдения, идет поиск виновных, но пока мы никого не арестовали", — сказал Эстерлинг.

В субботу вечером в том же районе был застрелен молодой мужчина.

„По одной из теорий, это связано со стрельбой в новогоднюю ночь. Но мы не исключаем других версий", — сказал Эстерлинг.

Полиция сообщила в 6 часов утра по местному времени, что в результате взрыва никто не пострадал.

Незадолго до 4:30 утра по местному времени на лестничной клетке дома в Багармоссене, в южной части Стокгольма, прогремел второй взрыв.

„Это был небольшой взрыв, и никто физически не пострадал," — сказал Эстерлинг, добавив, что проводится полицейская операция.

В доме начала протекать водопроводная труба, и, по словам Эстерлинга, это создает проблемы для службы спасения и полиции.

Сегодня утром был арестован один человек в связи со взрывом в Багармоссене.

В настоящее время полиция не видит прямой связи между взрывами в Багармоссене и Гримсте, но расследуются несколько недавних событий.

„Мы не исключаем, что существует связь между взрывами, стрельбой и убийством, имевшим место во время рождественских и новогодних праздников, — сказал Эстерлинг.