"Нога в ужасном состоянии". Адвокат рассказала о здоровье Навального

Адвокаты Алексея Навального, навестившие его в колонии №2 в Покрове, заявили, что политик находится в "крайне неблагополучном" состоянии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утром сообщила, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", а в Кремле заявили, что не следят за этим.

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По словам адвоката Ольги Михайловой, у Навального сильные боли в спине и серьезные проблемы с правой ногой.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказала Михайлова телеканалу "Дождь".

Ухудшение состояния Навального

О том, что у Навального в колонии начались проблемы со здоровьем, его соратники сообщили накануне, 24 марта.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, ссылаясь на адвокатов Михайлову и Вадима Кобзева, сообщил, что политик испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.

"При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - подчеркнул Волков. Он предположил, что адвокатов не пускают к Навальному, потому что тот может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии №2 "может пытаться скрывать этот факт".

"У него болела спина, в прошлую пятницу они привозили невролога из УФСИН, в итоге стали с понедельника давать две таблетки ибупрофена. И все. Диагноз ему не сказали", - рассказывала Би-би-си адвокат Навального Ольга Михайлова. Сейчас она не отвечает на звонки.

"Это началось еще в СИЗО и продолжалось. Транспортировка была очень тяжелая, растрясли пока везли, постоянная скованность в движениях, лежит на пружинной кровати, которая вся прогибается. В итоге пришло к состоянию, когда вчера начала отниматься нога", - говорила Михайлова.

Адвокат уточняла, что защитники последний раз были у Навального во вторник, и именно тогда оппозиционер пожаловался на сильные боли в позвоночнике и ноге.

Ранее адвокаты приходили к Навальному в колонию ежедневно, однако в среду, 24 марта, защитников впервые к нему не пустили. "К нам вышли и сказали, что рабочий день закончился и мы к нему сегодня не попадем. Сослались на режимные мероприятия и живую очередь, в которой было всего два адвоката", - сообщила накануне Михайлова.

Что сказали во ФСИН?

Утром в четверг состояние здоровья Навального прокомментировали во ФСИН. В пресс-бюро управления ведомства по Владимирской области сообщили, что тюремные медики оценивают состояние оппозиционера как удовлетворительное.

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сказали журналистам в пресс-бюро (цитата по Интерфаксу).

Соратники Навального восприняли заявление ФСИН с тревогой. "Если ФСИН называет состояние Навального "удовлетворительным", то это вызывает еще большую тревогу. "Удовлетворительно" от ФСИН звучит, словно совсем плохо", - написал Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента).

В Кремле заявили, что за сообщениями о состоянии здоровья Навального не следят.

"За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений. Это их функция", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си.