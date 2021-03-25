"Нога в ужасном состоянии". Адвокат рассказала о здоровье Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Адвокаты Алексея Навального, навестившие его в колонии №2 в Покрове, заявили, что политик находится в "крайне неблагополучном" состоянии. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) утром сообщила, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное", а в Кремле заявили, что не следят за этим.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам адвоката Ольги Михайловой, у Навального сильные боли в спине и серьезные проблемы с правой ногой.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле", - рассказала Михайлова телеканалу "Дождь".

Ухудшение состояния Навального

О том, что у Навального в колонии начались проблемы со здоровьем, его соратники сообщили накануне, 24 марта.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков, ссылаясь на адвокатов Михайлову и Вадима Кобзева, сообщил, что политик испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу.

"При всех известных нам обстоятельствах резкое ухудшение его самочувствия не может не вызывать крайнее беспокойство", - подчеркнул Волков. Он предположил, что адвокатов не пускают к Навальному, потому что тот может находиться в тюремной больнице, а администрация колонии №2 "может пытаться скрывать этот факт".

"У него болела спина, в прошлую пятницу они привозили невролога из УФСИН, в итоге стали с понедельника давать две таблетки ибупрофена. И все. Диагноз ему не сказали", - рассказывала Би-би-си адвокат Навального Ольга Михайлова. Сейчас она не отвечает на звонки.

"Это началось еще в СИЗО и продолжалось. Транспортировка была очень тяжелая, растрясли пока везли, постоянная скованность в движениях, лежит на пружинной кровати, которая вся прогибается. В итоге пришло к состоянию, когда вчера начала отниматься нога", - говорила Михайлова.

Адвокат уточняла, что защитники последний раз были у Навального во вторник, и именно тогда оппозиционер пожаловался на сильные боли в позвоночнике и ноге.

Ранее адвокаты приходили к Навальному в колонию ежедневно, однако в среду, 24 марта, защитников впервые к нему не пустили. "К нам вышли и сказали, что рабочий день закончился и мы к нему сегодня не попадем. Сослались на режимные мероприятия и живую очередь, в которой было всего два адвоката", - сообщила накануне Михайлова.

Что сказали во ФСИН?

Утром в четверг состояние здоровья Навального прокомментировали во ФСИН. В пресс-бюро управления ведомства по Владимирской области сообщили, что тюремные медики оценивают состояние оппозиционера как удовлетворительное.

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный А.А.Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сказали журналистам в пресс-бюро (цитата по Интерфаксу).

Соратники Навального восприняли заявление ФСИН с тревогой. "Если ФСИН называет состояние Навального "удовлетворительным", то это вызывает еще большую тревогу. "Удовлетворительно" от ФСИН звучит, словно совсем плохо", - написал Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России организацией, исполняющей функции иностранного агента).

В Кремле заявили, что за сообщениями о состоянии здоровья Навального не следят.

"За состоянием здоровья осужденных и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений. Это их функция", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Би-би-си.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

BBC News Русская служба:

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

3

Source

BBC News Русская служба

Tags

Алексей Навальный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

Новые проекты

Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
От 62 510€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
От 91 800€
Kuģu iela, Klīversala, Rīga,
От 61 850€
Alūksnes iela, Centrs, Rīga,
От 37 700€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
От 56 878€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 81 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Zeļļu iela, Āgenskalns, Rīga,
От 113 305€
Kokneses prospekts, Mežaparks, Rīga,
От 76 820€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 101 000€
Ikšķiles iela, Dzintari, Jūrmala,
От 488 000€
Rīgas iela, Dzintari, Jūrmala,
От 134 100€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 64 300€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€