Норвегия приостановила продажу завода Rolls-Royce российской компании, опасаясь за свою нацбезопасность

Управление национальной безопасности Норвегии (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM) предупредило британскую компанию Rolls-Royce о том, что власти страны рассматривают возможность введения запрета на продажу ее норвежской "дочки" подразделению российского "Трансмашхолдинга" (ТМХ). Его совладельцами являются миллиардеры Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

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О том, что Rolls-Royce и ТМХ договорились о продаже российской компании за 150 млн евро расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, было объявлено в начале февраля 2021 года. Однако в Осло допускают возможность запрета сделки в интересах национальной безопасности, пишет NRK.

"Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки", — пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

По ее словам, власти Норвегии заинтересованы в приходе иностранных инвесторов, однако понимают и потенциальную угрозу таких инвестиций для национальных интересов. "Мы должны уделять особое внимание иностранным инвестициям в стратегические сектора", — подчеркнула Муланд.

В сообщении на сайте правительства Норвегии отмечается, что министр юстиции обратилась к председателю однопалатного парламента страны с предложением рассказать депутатам Стортинга о планах продажи Bergen Engines и позиции кабмина. Одновременно с этим выступить перед парламентариями может и министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, передает РБК.

Между тем представители ряда норвежских партий подвергли правительство резкой критике в связи с подготовкой спорной сделки. Лидер Социалистической левой партии Норвегии Аудун Лисбаккен считает, что власти долгое время бездействовали, а теперь предпринимают "панические" шаги.

А представитель правой Партии прогресса Христиан Тайбринг-Джедде добавил, что правительство "не контролирует ситуацию" даже в вопросах национальной безопасности. По его мнению, с самого начала вопрос заключения подобной сделки должен был рассматривать правительственный комитет по безопасности, а не министерство промышленности и торговли.

Представитель Rolls-Royse Ричард Рэй заявил Bloomberg, что компания своевременно предупредила власти Норвегии о готовящейся сделке с ТМХ. "Однако мы понимаем нынешнее стремление правительства Норвегии глубже изучить сделку, и Rolls-Royce окажет любое возможное содействие. По запросу [властей Норвегии] мы приостановили процесс продажи", — сказал Ричард Рэй.

В ранее опубликованном совместном заявлении Муланд и Бакке-Йенсена отмечалось, что производимые Bergen Engines дизельные двигатели нельзя назвать "стратегической оборонной технологией", однако даже инвестиции, которые на первый взгляд не представляют угрозы, в долгосрочной перспективе могут причинить ущерб национальной безопасности. В документе подчеркивалось также, что Bergen Engines поставляет продукцию ВМС и Береговой охране Норвегии, а также странам-союзникам. При этом завод не считается поставщиком военной продукции и формально сделка с ним не подпадает под Закон о безопасности.

"Одно совершенно ясно. Неразумно позволять российской компании обслуживать важное оборонное оборудование", — говорится в заявлении министров.

Эксперт из Военно-морской академии Столе Ульриксен считает, что Bergen Engines в случае продажи поможет русским ближе познакомиться с норвежской военной техникой. Кроме того, мощности завода могут быть использованы для перевооружения российской армии.

В феврале 2021 года ТМХ объяснял намерение приобрести Bergen Engines стремлением "расширить присутствие холдинга на мировом рынке дизелей, прежде всего — газовых двигателей, предназначенных для использования в автономных энергетических системах, обеспечивающих энергоснабжение небольших населенных пунктов или крупных предприятий".

В состав компании Bergen Engines входят расположенные в Норвегии металлообрабатывающие и сборочные производственные мощности, цех высокоточного литья, ремонтная мастерская и конструкторское бюро, а также сеть сервисных центров в 7 странах мира.

С момента основания в 1946 году, Bergen Engines поставил заказчикам более 7000 двигателей, из которых 5000 в данный момент находятся в эксплуатации. В настоящий момент в Bergen Engines работают около 900 сотрудников.

"Трансмашхолдинг" — крупнейший в России производитель рельсового транспорта. Промышленная группа выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи. 20% компании принадлежит французской Alstom Holdings, 80% в совокупности принадлежат компаниям российских бизнесменов Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы. При этом контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. Махмудов является основателем и совладельцем "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК), Бокарев также является совладельцем УГМК.