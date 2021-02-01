Норвежские законодатели выдвинули Навального на Нобелевскую премию мира

Норвежские законодатели поддержали номинацию российского политика Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собеседников в парламенте, "которые имеют опыт определения победителя".

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Как пишет портал телеканала "Дождь", кандидатов на Нобелевскую премию мира имеют право выдвигать парламентарии и члены правительств, профессора вузов, обладатели премии, бывшие и нынешние члены и советники Нобелевского комитета. Согласно уставу Нобелевского фонда, лауреаты избираются норвежским Нобелевским комитетов, который назначает парламент Норвегии.

Помимо кандидатуры Навального, норвежские законодатели поддержали выдвижения на премию экоактивистки Греты Тунберг и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Официально норвежский Нобелевский комитет не комментирует номинации, эта информация остается секретной в течение 50 лет.

Алексея Навального выдвигала на Нобелевскую премию мира в сентябре 2020 года группа российских ученых, в частности, профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси и бывший проректор ВШЭ Сергей Ерофеев. Как пишет Reuters, оппозиционера номинировала на награду бывший министр окружающей среды Норвегии Оле Эльвестуеном за его "усилия по мирной демократизации России".

Среди других номинантов — белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская, Мария Колесников и Вероника Цепкало. Их кандидатуры предложил депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль.

По информации Reutes, на премию также номинированы Дональд Трамп, правозащитная организация Венгерский хельсинский комитет, ассоциация польских суде IUSTITIA (в начале 2020 года они организовывали акции протеста против реформы судебной системы, которая, по их мнению, могла привести к лишению независимости судов — прим. Дождь), бывший журналист Charlie Hebdo Зениб эль-Разуи и другие.

Заявки на выдвижение принимались до 1 января. В 2020 году награду присудили Всемирной продовольственной программе.