Новая акция в поддержку Ильи Азара в Москве. Задержаны более 20 пикетчиков и журналистов

В Москве 29 мая возобновились одиночные пикеты у здания ГУ МВД на Петровке. Как сообщают российские СМИ, полиция задержала более 20 человек, потребовавших освободить арестованного журналиста и муниципального депутата Илью Азара, а также активистов, которые были задержаны на акциях в его поддержку накануне.

По информации российских порталов и телеграм-каналов, одним из первых был задержан депутат Московской городской думы Сергей Митрохин. Митрохин вышел на пикет с плакатом "Нет полицейским репрессиям! Свободу Илье Азару!". Уже через минуту его задержали. Вместе с Митрохиым задержаны его помощница Мария Чуприна и активист Вадим Самукин.

Сообщается, что среди прочих задержанных — сотрудник портала "Росдержава" Павел Цибуляк, авторы канала "Другое Мнение" и журналисты "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Фельгенгауэр и Плющев были задержаны и накануне, так что для них это уже второе задержание за два дня.

В Союзе журналистов России второе задержание Фельгенгауэра и Плющева посчитали незаконным, поскольку они не являлись участниками акции, а пришли освещать ее и показали полицейским пресс-карты. После разбирательств журналистов отпустили без составления протокола. В общей сложности 29 мая сотрудники полиции задержали более 20 человек.

Напомним, что журналист "Новой газеты" и муниципальный депутат Илья Азар, освобождения которого добивался Митрохин, 28 мая был арестован на 15 суток за пикет на Петровке в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Вслед за этим на Петровке прошла акция солидарности журналистов — его коллеги тоже устроили одиночные пикеты, по итогам которых сотрудники полиции задержали десятки людей.