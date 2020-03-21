Новая информация о скончавшейся в Литве пациентке: могла заразиться в больнице, ведется расследование

"Вчера вечером поступила информация. В час ночи лаборатория подтвердила котонавирус. Пожилая женщина лечилась в Укмергской больнице, 19 марта ее выписали, на следующий день снова привезли, к сожалению, она умерла", — сказал Шешельгис. По его словам, этот случай очень беспокоит, поскольку врач Укмергской больницу, у которой установили коронавирус, никуда не уезжала.

"Сегодня установили 160 контактов, из них 127 — врачи, это самое печальное. Специалисты пытаются выяснить, кто и где мог распространить болезнь. Подозревают, что это может быть человек, приехавший в Литву из страны, где наблюдается вспышка, и не соблюдавший условия самоизоляции. Еще сложно сказать, но ведется расследование, специалисты найдут очаг, выяснят, откуда внутреннее распространение", — сказал вице-министр.

По его словам, во время вскрытия проверили на коронавирус, поскольку были соответствующие симптомы. "Пока женщина была в больнице, таких подозрений не было. на никуда не ездила, среди ее близких не было тех, кто приехал откуда-то", — сказал вице-министр. Шешельгис признал — этот случай может означать, что больницы становятся местом распространения вируса. Сейчас выясняют, контактировала ли покойная с больным врачом.

"Очень большой круг врачей, контактировавших с больной женщиной, сложно выявить, через кого пришло", –сказал он. Вице-министр не считает, что это результат того, что медлят с проведением тестирования. "Все что мы делаем, делаем на шаг раньше в виде превенции, может, завтра сможем ответить, были ли предпринятые меры запоздавшими", — все же прибавил он.

В субботу утром мэр Укмергского района Роландас Яницкас сказал, что такая возможность не исключена, но пока и не подтверждена. По словам мэра, если выяснится, что пациент заболел в больнице, то расследованием займется не только больница и муниципалитет. Яницкас сказал, что профессиональный риск врачей застрахован страхованием гражданской ответственности.

Говоря о скончавшейся в пятницу пожилой женщине, мэр сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что она могла заболеть в больнице. "Сейчас все выясняют (имеются в виду контакты) специалисты. Факт такой — в тот день мы узнали, что коронавирус диагностирован у одного врача нашей больницы, пациентов выписали домой на 14-дневный карантин или перевели в другие больницы. Был изолирован и проверен весь персонал больницы — 120 человек. Больница закрыта, проводят дезинфекцию", — сказал мэр.

По словам Яницкиса, в тот день, когда у врача диагностировали коронавирус, пожилую пациентку, которая позже скончалась, выписали домой. "Ее выписали в хорошем состоянии, как здоровую. Но ее информировали, что 14 дней она должна придерживаться самоизоляции", — сказал Яницкас. На следующий день ее снова доставили в больницу. Врачам не удалось спасти ей жизнь. Во время вскрытия выяснилось, что женщина болела коронавирусом.

Врач, у которого диагностировали коронавирус, находится в Сантаришкской больнице. По словам Яницкиса, в других больницах эта врач не работала.