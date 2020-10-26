Новая конституция: Чили избавляется от наследия Пиночета
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Почти 80 процентов чилийцев поддержали инициативу о создании Конституционного конвента. Это гражданское собрание разработает проект нового Основного закона Чили.

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В Чили подавляющее большинство избирателей высказалось за разработку новой конституции, которая придет на смену действующей, принятой еще во времена диктатуры генерала Аугусто Пиночета. Согласно предварительным данным, в ходе голосования, состоявшегося в воскресенье, 25 октября, соответствующую инициативу "Apruebo" ("Я одобряю") поддержали около 78 процентов чилийцев.

Еще почти 79 процентов избирателей проголосовали за формирование нового органа Convencion Costitucional (Конституционный конвент) — гражданского собрания, которое разработает проект новой конституции Чили. 155 членов конвента планируется избрать свободным и тайным голосованием в апреле 2021 года.

Вместо конституции времен Пиночета

Консервативный президент Чили Себастьян Пиньера, согласившийся на проведение референдума после волны массовых протестов, заявил: "Этот референдум — не конец, а начало пути, который мы должны пройти все вместе, чтобы получить для Чили новую конституцию". Он назвал прошедшее голосование триумфом для чилийцев, любящих демократию, единство и мир.

В числе первых иностранных лидеров, поздравивших чилийцев, были руководитель Венесуэлы Николас Мадуро и бывший президент Боливии Эво Моралес.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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