Новая реальность — новые сказки: ВОЗ выпустила книжку о коронавирусе для детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила книгу для детей 6-11 лет, призванную помочь им понять, что такое коронавирус, как от него защититься и справиться с трудными эмоциями в условиях новой и быстро меняющейся реальности.

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В создании книжки участвовали более 50 гуманитарных организаций, в том числе ООН и ее Детский фонд, Верховный комиссар по делам беженцев, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Книга называется "Ты мой герой. Как дети борются с Covid-19". В основу повествования легли результаты глобального исследования на арабском, английском, итальянском, французском и испанском языках, целью которого была оценка психического здоровья и психосоциальных потребностей детей во время вспышки Covid-19. Вклад в проект также внесли более 1700 детей, родителей, учителей и воспитателей из разных стран, рассказавших, как они живут в условиях пандемии.

"Эта история создана детьми и для детей во всем мире", — говорится в пресс-релизе Межуправленческого постоянного комитета по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки в условиях чрезвычайной ситуации.

Главная героиня книги — девочка Сара, чья мама — "лучший ученый на свете", но даже она не может найти лекарство от коронавируса. Сара задается вопросом, что такое Covid-19, как он выглядит и можно ли с ним бороться. Ответить на эти вопросы помогает фантастическое существо Арио, которое на иллюстрациях выглядит как большой крылатый дракон с одним рогом.

Сара и Арио, соблюдая необходимые предосторожности и социальную дистанцию, навещают детей из разных стран и рассказывают им о профилактике: необходимости соблюдать самоизоляцию, при чихании и кашле прикрываться локтем, а не рукой, мыть руки с мылом и т.д. В книжке через реплики персонажей даются советы, как проводить время в изоляции, справляться с приступами страха и тревоги.