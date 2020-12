Новая Вифлеемская звезда? Соединение Сатурна и Юпитера заставило спорить астрономов и теологов

В ближайшие дни произойдет уникальное астрономическое явление: две сверхмассивные планеты, Сатурн и Юпитер, подойдут на ночном небосклоне друг к другу настолько близко, что с точки зрения земного наблюдателя будут выглядеть одной яркой звездой.

Это само по себе редкое явление в 2020 году будет особенным по двум причинам.

Во-первых, так близко эти две планеты последний раз сходились примерно 800 лет назад, и больше такого на нашем веку уже не произойдет.

Во-вторых, тот факт, что их соединение произойдет 21 декабря, в день зимнего солнцестояния — как раз накануне западного Рождества — породило теории о том, что, возможно, именно соединение Юпитера и Сатурна описано в Новом завете как Вифлеемская звезда, взошедшая около 2000 лет назад и ставшая предвестником рождения Иисуса Христа.

Сближение Сатурна и Юпитера уже началось, и каждый ясный вечер эти два небесных тела могут наблюдать практически все жители Земли.

Однако их визуальное "слияние" произойдет именно в самую длинную ночь, и при ясной погоде будет наблюдаться у линии горизонта в юго-западной части неба.

Астрономы говорят, что это можно будет видеть не только с помощью телескопов и обычных биноклей, но даже невооруженным глазом и лучше всего — с высокой точки.

Продлится оно в течение пяти дней.

"В любой из ближайших вечеров, если небо будет ясным, то стоит воспользоваться этим шансом, поскольку погода [в Британии] не такая уж хорошая", — отмечает доктор физических наук Каролин Кроуфорд из Института Астрономии Кембриджского университета.

В Британии сближение двух небесных гигантов можно будет наблюдать в понедельник с 16:30 по Гринвичу (19:30 по московскому времени), а в 18:37 произойдет слияние планет.

Чтобы астрономам-любителям было проще найти эти планеты на небосклоне, профессор Сколковского института науки и технологий Татьяна Подладчикова в интервью агентству ТАСС посоветовала прежде всего найти созвездие Козерога и две расположенные рядом звезды, Дабих и Альгеди, каждая из которых состоит из двух и трех светил.

Сатурн и Юпитер будут располагаться чуть ниже и правее их и будут гораздо ярче, чем эти звезды.

Можно также воспользоваться одним из многочисленных астрономических приложений с добавленной реальностью для смартфонов, вроде Star Walk, помогающих сориентироваться на карте звездного неба.

Между тем, профессор теоретической астрофизики из Университета Эксетера Мэттью Бейт уже установил свой телескоп на крыше физического факультета и в субботу-воскресенье будет вести прямую трансляцию в YouTube.

Так что за этим экстраординарным явлением можно будет наблюдать даже из дома, что в условиях пандемии особенно актуально.

Как указывает профессор, нынешнее астрособытие уникально еще и потому, что никто прежде не наблюдал столь тесного слияния этих двух планет в телескоп.

"Примечательно, что Галилей впервые наблюдал Юпитер и Сатурн в 1610 году, а это за 13 лет до последнего по-настоящему близкого слияния. Однако нет никаких свидетельств того, что кто-либо налюдал за слиянием 1623 года с помощью телескопа", — отметил профессор Бейт.

В древности считалось, что подобные астрономические явления влияют на земные судьбы. Их считали предвестниками экстраординарных событий, чаще разрушительного свойства.

Хорошо задокументирована "Юлианская звезда" или "Планета Цезаря" — длиннохвостая комета, появившаяся на небе через несколько месяцев после убийства Юлия Цезаря в 44 г. до н.э.

Древнеримский историк Плиний-старший записал, что комета была настолько яркой, что видна была даже днем, а многие римляне расценили ее появление как знак божественности Цезаря.

Теорию о том, что упомянутой в Евангелии от Матфея Вифлеемской звездой, указавшей путь волхвам к месту рождения Иисуса, может быть именно слияние Сатурна с Юпитером, высказывал еще в ХVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер, автор книг "Тайна мироздания" и "Гармония мира".

Он наблюдал это явление в 1603 году и подсчитал, что предыдущее подобное событие должно было случиться в 7 году до н.э.

Однако ряд ученых считают, что Вифлеемской звездой могла быть комета Галлея, которая периодически возвращается и, по подсчетам астрономов, проходила над Землей примерно за 5-10 лет до "официальной" даты рождения Иисуса Христа.

Частично на эту же версию указывают и фрески итальянского живописца Джотто, в 1303-05 гг. изобразившего Рождественскую звезду в виде кометы в падуанской Капелле Скровеньи. Известно, что комета Галлея проходила над Землей в 1301 году.

Однако ряд теологов полагают, что в евангельском рассказе о появлении на небе необычайно яркой звезды вряд ли идет речь об астрономическом событии, и трактовать его следует, скорее, в богословском смысле.

Звезда в описании у Матфея, скорее всего, не могла быть "обычным" природным явлением, полагает исследователь раннехристианской литературы, профессор религиоведения Феррум-колледжа Эрик Ванден Эйкель.

"Матфей пишет, что волхвы прибыли в Иерусалим "с востока". После этого звезда ведет их в Вифлеем, на юг от Иерусалима. Получается, что звезда совершает резкий поворот налево. Астрономы согласятся со мной в том, что звезды не совершают резких поворотов", — пишет исследователь в своей статье.

Более того, когда волхвы прибывают в Вифлеем, звезда оказывается достаточно низко в небе, чтобы привести их к определенному дому. "Звезда, как сказано, шла перед ними и зависла над конкретным местом, действуя словно древнее GPS-устройство, — говорит доктор Аарон Адер с физического факультета Университета штата Огайо. — Подобное описание перемещений Звезды лежит за пределами физических возможностей любого наблюдаемого астрономического объекта".

For a better comparison I have prepared two graphics with Stellarium for you: In the 1st picture you can see how close Jupiter and Saturn came 6 BC (June) compared to December 21, 2020 https://t.co/f54VJTTMnX pic.twitter.com/HTbqizS3X9