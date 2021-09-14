Новая Зеландия может получить новое название
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Новой Зеландии партия маори, представляющая интересы коренных народов страны, подала петицию о переименовании государства в Аотеароа. Как пишет The Guardian, так звучит название страны на языке коренных жителей.

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"Аотеароа — это имя, которое объединит нашу страну, а не разделит ее. Другие пытаются использовать это как средство разделения, но это всеобъемлющий инструмент, в котором наши предки дали согласие на то, чтобы мы все жили на этой земле вместе. Новая Зеландия — это голландское имя. Однако даже голландцы изменили свое имя — с Голландии на Нидерланды", — говорится в сообщении партии.

Согласно петиции, в стране необходимо определить и официально восстановить старые названия всех населенных пунктов на языке маори, завершив этот процесс к 2026 году переименованием страны. При этом сам язык коренных народов уже получил официальный статус по решению новозеландского парламента.

К слову, партия маори не единственная политическая сила в стране, которая выступает за возвращение названия Аотеароа для Новой Зеландии. Так, лидер Национальной партии Джудит Коллинз призывала провести референдум по этому вопросу, а глава либертарианской партии "ACT" Дэвид Сеймур обвинял маори в попытке запретить людям называть свою страну Новой Зеландией.

Ранее сообщалось, что депутат парламента Новой Зеландии Равири Вайтити, представляющий партию коренного народа маори, объявил войну галстукам.

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Source

Gazeta.ru

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