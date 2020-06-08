Новая Зеландия первая в мире отменит все ограничения по коронавирусу
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Новой Зеландии удалось остановить распространение коронавируса, и правительство решило с полуночи вторника полностью отменить все ранее введенные ограничения, в том числе требование социального дистанцирования. Об этом объявила премьер-министр Джасинда Ардерн, пишет Sydney Morning Herald.

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Единственным ограничением останется закрытие границ.

Жителям архипелага снова будет можно проводить любые мероприятия с любой численностью, пользоваться всеми видами транспорта, ездить по всей стране. Разрешается работа всех предприятий.

Ардерн отметила, что почти уверена, что в стране будут новые случаи заражений. Однако сейчас, по ее словам, правительство сосредоточится на новой цели - восстановлении экономики.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в Новой Зеландии коронавирусом заразились 1504 человека, умерли 22 заболевших.

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Интерфакс

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Интерфакс

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