Новая Зеландия пустит домой беременную журналистку. Ей помог визит к талибам

Беременная новозеландская журналистка получила повторное разрешение на въезд в страну после того, как, не сумев попасть домой, обратилась за помощью к талибам. Шарлотта Беллис не смогла вернуться в Новую Зеландию в связи со строгими пограничными правилами, введенными для борьбы с пандемией коронавируса. После этого, по ее словам, ей пришлось обратиться за помощью к "Талибану".

В настоящее время в Новую Зеландию могут въехать ее граждане и люди с видом на жительство, однако по приезду им предстоит 10-дневный карантин в специальных отелях.

Однако этих отелей немного, а спрос на места в них велик. Поэтому многие новозеландцы, желающие вернуться домой, фактически уже около двух лет не могут въехать в страну.

С одной стороны, ее история — это свидетельство жестких антиковидных мер, действующих в стране. Но ее связи с талибами тоже вызывают вопросы.

"Талибан" регулярно критикуют за жестокое подавление прав женщин в последние месяцы. Движение обвиняют в арестах, пытках и даже убийствах активистов.

На фоне роста общественного внимания к этому делу, во вторник правительство Новой Зеландии заявило, что предложило Беллис место для карантина и организовало перелет.

"Для г-жи Беллис есть место в карантине, и я призываю ее им воспользоваться", — заявил во вторник журналистам вице-премьер Грант Робертсон на ежедневном брифинге по эпидемиологической ситуации.

При этом он заявил, что сотрудники правительства ежедневно рассматривают экстренные заявления, и что в деле Беллис нет ничего экстраординарного.

Правительство Новой Зеландии ранее заявляло, что дважды предлагало консульскую помощь Беллис. Ее дело получило широкий резонанс в субботу, после публикации ее истории в крупной национальной газете.

В своей колонке для New Zealand Herald Шарлотта Беллис сообщила, что на прошлой неделе правительство отклонило ее заявление с просьбой пустить ее на родину, чтобы родить ребенка.

В тот момент Беллис находилась в Бельгии со своим партнером, бельгийским фотожурналистом. Однако срок действия ее визы подходил к концу.

Афганистан оказался единственным местом, в которое они оба могли попасть по визам, полученным в прошлом году, — они освещали вывод американских войск из страны.

Беллис связалась с высокопоставленными чиновниками талибов и спросила, примут ли ее в Афганистане в качестве незамужней беременной женщины.

"Вы можете приехать, и у вас не будет проблем. Просто скажите людям, что вы женаты, а если ситуация обострится, позвоните нам", — такой ответ, по словам журналистки, дали ей талибы.

"Когда талибы предлагают убежище вам — беременной незамужней женщине, — вы понимаете, что ваше дело — дрянь", — написала она.

Афганские матери-одиночки неоднократно рассказывали о притеснениях со стороны чиновников "Талибана", о том, что их заставляют отказаться от своих детей и угрожают лишить родительских прав.

После публикации рассказа Шарлотты Беллис появились призывы к властям Новой Зеландии скорректировать критерии предоставления мест в карантине, чтобы учесть нужды беременных женщин.

В понедельник представители правительства заявили, что система "исключительно хорошо послужила Новой Зеландии, спасла немало людей от смерти или госпитализации, а нашу систему здравоохранения — от перегрузки".

Правительство также заявило, что рекомендовало Беллис снова подать заявление на въезд в Новую Зеландию в рамках отдельной чрезвычайной категории. Пока неясно, подала ли она новую заявку или ей разрешили въезд по уже имевшейся.

Шарлотта Беллис также рассказала, что после публикации ее истории ей было предложено убежище в другой неназванной стране.

Однако ее история вызвала критику со стороны некоторых наблюдателей, правозащитников и самих афганцев.

12 days since the Taliban abducted Tamana Paryani, her 3 sisters & Parwana Ibrahimkhil. No one knows where they are and what’s happened to them. Yet, we continuously see privileged people praising the Taliban.There are many ways to question one’s gov without praising the Taliban pic.twitter.com/O5xeyVXJWC