"Новичок": Коронерское расследование отравления в Эймсбери должно быть расширено

Коронерское расследование с целью установить обстоятельства смерти в 2018 году британки Дон Стерджес, которая по версии следствия, подверглась воздействию нервно-паралитических веществ группы "Новичок" в Эймсбери, должно быть расширено. Вместе с тем задачи установить "ответственность российского государства" за этот инцидент не стоит. Соответствующее постановление вынес заседавший по видеосвязи Высокий суд (ВС) Лондона, пишет Deutsche Welle со сслыкой на британскую газету Salisbury Journal.

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Решение суда стало ответом на жалобу адвоката Майкла Менсфилда, представляющего интересы несовершеннолетней дочери Стерджес (имя ее не разглашается), и еще одного родственника умершей. Их обвинения, в частности, касались выводов коронера графства Уилтшир Дэвида Ридли.

Он решил не рассматривать вопрос о том, могут ли ответственность за смерть британки нести "какие-либо российские госагенты", за исключением уже находящихся под подозрением предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Кроме того, коронер отказался изучать аспекты, связанные с источником происхождения веществ группы "Новичок", а также "ключевые вопросы", касающиеся того, как операция была проведена, отметил Менсфилд.

Родственники сочли первое решение Ридли "иррациональным и ошибочным", а также полагали, что тот пришел к ложному заключению относительно отсутствия у него задачи установить "ответственность российского государства".

Судьи приняли первый довод и отвергли второй

Судьи согласились с первым доводом и отвергли второй. По их мнению, общественность испытывает "очевидную и острую озабоченность - не только в связи с наличием достаточно серьезных доказательств, что на британской территории российскими агентами было предпринято покушение на (Сергея. - Ред.) Скрипаля и что оно повлекло за собой смерть Стерджес, но и также в связи с использованием запрещенного нервно-паралитического вещества, подвергшего население Солсбери и Эймсбери смертельной опасности".

В качестве обоснования судьи также привели тот факт, что у общественности нет шансов рассчитывать на "уголовное судебное разбирательство, в ходе которого можно было бы публично рассмотреть подробности" обоих инцидентов.

Высокий суд Лондона также сослался на 2 статью Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Так, ВС пришел к выводу, что она накладывает ответственность на государство за нарушения, которые совершили его агенты, однако не требует расследовать действия других стран, даже если они привели к человеческим жертвам.

Отравление в Эймсбери

В конце июня 2018 года 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери были доставлены в окружную больницу Солсбери в критическом состоянии и с симптомами отравления. Первой стало плохо женщине, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние мужчины. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или передозировка. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей.

Коронерское расследование по факту смерти Стерджес было инициировано еще в июле 2018 года, однако несколько раз переносилось. В Великобритании в задачи коронера входит установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей, при этом он не имеет права объявлять виновных, однако, опираясь на сделанные выводы, может направить дело в суд.

Дело Скрипаля

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте 2018 года. По версии следствия, яд - нервно-паралитическое вещество "Новичок" - был нанесен на дверную ручку дома Скрипаля . После длительного лечения пострадавшие покинули больницу, а их место пребывания держится в тайне.

Российская сторона отрицает причастность к обоим инцидентам.