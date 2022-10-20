Новое дело против Навального: ему может грозить до 30 лет колонии

Против российского оппозиционера Алексея Навального возбудили новое уголовное дело о пропаганде терроризма и призывах к нему. Об этом сообщается в соцсетях политика.
"Получил официальное уведомление о том, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме:
— пропагандировал терроризм, призывал к нему — публично призывал к экстремизму;
— финансировал экстремистскую деятельность;
— реабилитировал нацизм", — сообщил в социальных сетях оппозиционер.
Следствие считает основателя ФБК лидером преступной группы, в которую входят его соратники. По оценкам адвокатов Навального, по этим обвинениям ему может грозить до 30 лет колонии, пишет "Эхо Москвы".
Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии строгого режима № 6 Владимирской области.