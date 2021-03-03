Новое требование: прибывающим в Литву нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус

В среду, 3 марта, правительство Литвы решило, что все возвращающиеся или прибывающие в страну лица должны предъявить отрицательный тест на Covid-19, сделанный не раньше, чем за 72 часа до прибытия.

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Новое требование вступит в силу с 10 марта.

"Все лица, которые въезжают на территорию Литовской республики по обычным, специальным или чартерным маршрутам международного сообщения любыми видами транспорта, обязаны иметь при себе документ (с переводом на литовский, английский или русский язык), который подтвердит, что пройденный на коронавирус тест был сделан не позднее чем в течение последних 72 часов перед въездом в страну и дал отрицательный результат", — говорится в постановлении правительства.

При этом в постановлении отмечено, что результат серологического анализа на антитела не признается.

Кроме того, сообщается, что компании обязаны организовать перевозку пассажиров так, чтобы "в транспортные средства не попадали пассажиры без анализа на Covid-19 и полученного отрицательного результата".

Исключение применяется в отношении членов экипажей, а также переболевших коронавирусом или привитых от него лиц до 16 лет, которые следуют через Литву транзитом. Им достаточно доказать, что диагноз был подтвержден "на основании положительного результата анализа на SARS-CoV-2 или результатом теста на антитела".

До сих пор предусматривалось, что при въезде в Литву из стран, входящих в список затронутых вирусом, нужно предъявлять отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный не позднее, чем за двое суток до прибытия, или сделать этот тест в Литве.