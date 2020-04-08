Новые исследования поставили под вопрос основной закон Вселенной

Новые исследования, проведенные астрофизиками Германии и США, поставили под вопрос основной закон Вселенной. Их результаты доступны на сайте препринтов arXiv.org.

Ученые проанализировали данные рентгеновской обсерватории "Чандра" и космического рентгеновского телескопа XMM-Newton, которые были получены при наблюдении галактических кластеров.

Астрофизики обнаружили различия в скорости расширения Вселенной, в зависимости от того, каким методом ее наблюдать.

Эти сведения ставят под вопрос основное свойство Вселенной — ее изотропность, то есть равномерность во всех направлениях.

Существует два возможных объяснения полученным результатам. Первое — быстрое совместное движение галактик под действием сил гравитации, которое привело к ошибкам в оценке светимости. Второе — Вселенная не одинакова в разных направлениях.

Любое из этих объяснений существенно изменит астрофизику, отмечается в исследовании.