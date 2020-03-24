Новые рекомендации в Литве: без маски - только в автомобиле, одноразовые перчатки, контакт не дольше 15 минут

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига в понедельник сообщил, что во всех общественных местах люди должны носить защитные маски. В понедельник вечером Верига подписал решение, которое объясняет, как такие маски должно носить.

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В документе сказано, что жителям в общественных местах рекомендуют носить медицинские маски (если такой возможности нет – матерчатую маску, закрывающую нос и рот). Без маски можно находиться только в автомобиле.

В этом документе содержатся и другие рекомендации, например, носить одноразовые перчатки там, где присутствует контакт с вещами. Жителей также обязали избегать прямого контакта, соблюдать безопасное расстояние (не меньше 2 м и не дольше 15 минут), строго соблюдать правила гигиены (гигиены рук, при чихании или кашле прикрывать рот и нос).

Советник премьер-министра Саулюса Сквернялиса Гедрюс Сурплис 24 марта утром прокомментировал порядок, подписанный министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой 23 марта.

Сурплис сообщил, что маски носить обязательно. "Если у вас нет возможности купить медицинскую маску – рекомендуется использовать платки и шарфы. Носить их обязательно, за исключением тех случаев, когда вы управляете транспортным средством. И еще рекомендация – в публичных местах носить защитные перчатки", – сказал он.

Вскоре после этого сообщения пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что полиция пока не знает, как реагировать на такое распоряжение. Он сомневается, что полицейским велят ловить людей без масок и наказывать за это. "Будем думать, надо посоветоваться", – сказал Матонис. Вскоре Матонис, изучив документ, подписанный Веригой, сказал, что ношение масок - рекомендация, поэтому полиция никого наказывать не будет, будет только предупреждать.

Карантин в стране был объявлен 16 марта, сейчас в Литве зафиксировано 187 случаев коронавируса.