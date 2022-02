Новые санкции ЕС: закрытое воздушное пространство и запрет на вещание RT и Sputnik

Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для всех российских самолетов, в том числе частных, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, на территории Европейского союза планируют запретить вещание российских каналов Russia Today (RT) и Sputnik, а также их дочерних компаний.

Глава Еврокомиссии также сообщила о подготовке нового пакета санкций против режима Александра Лукашенко, который поддерживает нападение России на Украину. Новые санкции затронут белорусский экспорт.

First, we are shutting down the EU airspace for Russian-owned, Russian registered or Russian-controlled aircraft.

Including the private jets of oligarchs. pic.twitter.com/o551M9zekQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 27, 2022