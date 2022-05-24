“Новые власти” Херсонской области попросят Москву разместить в регионе российскую военную базу

Представители администрации, установленной на захваченных Россией территориях, планируют закрепить военное присутствие РФ в Херсонской области. Такую инициативу аргументируют “интересами населения”.

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Назначенная Россией местная администрация планирует обратиться к Кремлю с просьбой о размещении российской военной базы на территории Херсонской области. Об этом сообщает российское государственное агентство РИА “Новости” со ссылкой на заявление замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

"В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей", – приводит агентство слова Стремоусова.

Российская армия почти полностью контролирует территорию Херсонской области Украины уже более двух месяцев – за это время в регионе сформировали подконтрольную России военно-гражданскую администрацию. Её представители ранее уже выступали с инициативами об интеграции с РФ – в частности, в середине мая тот же Стремоусов заявлял о планах обратиться к Путину с просьбой принять регион в состав России. В течение мая Херсон посетили несколько высокопоставленных российских чиновников, в том числе вице-премьер Марат Хуснуллин и член Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.