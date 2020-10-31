Новый антирекорд: в Литве зафиксирован 1001 случай Covid-19 и 8 смертей
Foto: AP/Scanpix/LETA

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтвержден 1001 случай заражения коронавирусом (COVID-19). 325 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 184 — в Клайпедском, 157 — в Каунасском, 105 — в Тельшяйском, 103 — в Шяуляйском уездах. Еще 36 случаев зарегистрировано в Паневежиском, 35 — в Мариямпольском, 24 — в Алитусском, 17 — в Таурагском уезде и 15 — в Утенском уезде.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Большинство из них — случаи заражения у людей, которые имели контакты с теми, у кого подтвержден коронавирус. Также в 187 случаях обстоятельства заражения неизвестны. Однако эти цифры еще не уточнены, так как не все эпидемиологические исследования завершены.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 14 тыс. 824 человека, продолжают болеть 9729, выздоровели 4872. От COVID-19 в Литве скончались 165 человек, по иным причинам умерли 58 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 31 тыс. 948 человек.

Со своей стороны, специалисты общественного здравоохранения призывают людей соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдать гигиену рук, этикет кашля и чихания, использовать средств индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

ru.DELFI.lt

Sharing Options

0

Source

ru.DELFI.lt

Tags

Коронавирус Литва
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei