Новый антирекорд: в Литве зафиксирован 1001 случай Covid-19 и 8 смертей

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что за минувшие сутки в Литве подтвержден 1001 случай заражения коронавирусом (COVID-19). 325 из них зарегистрированы в Вильнюсском, 184 — в Клайпедском, 157 — в Каунасском, 105 — в Тельшяйском, 103 — в Шяуляйском уездах. Еще 36 случаев зарегистрировано в Паневежиском, 35 — в Мариямпольском, 24 — в Алитусском, 17 — в Таурагском уезде и 15 — в Утенском уезде.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Большинство из них — случаи заражения у людей, которые имели контакты с теми, у кого подтвержден коронавирус. Также в 187 случаях обстоятельства заражения неизвестны. Однако эти цифры еще не уточнены, так как не все эпидемиологические исследования завершены.

В целом с началом распространения вируса в Литве заразились 14 тыс. 824 человека, продолжают болеть 9729, выздоровели 4872. От COVID-19 в Литве скончались 165 человек, по иным причинам умерли 58 зараженных коронавирусом. В изоляции сейчас находятся 31 тыс. 948 человек.

Со своей стороны, специалисты общественного здравоохранения призывают людей соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: соблюдать гигиену рук, этикет кашля и чихания, использовать средств индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию.