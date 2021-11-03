Новым мэром Нью-Йорка станет бывший полицейский Эрик Адамс

По предварительным неофициальным подсчетам, бывший полицейский Эрик Адамс получил на выборах мэра Нью-Йорка более 60 процентов голосов. Его основной соперник Кертив Слива уже признал поражение.

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Новым мэром Нью-Йорка станет демократ Эрик Адамс. на выборах главы американского мегаполиса 2 ноября бывший служащий полиции Адамс получил, по предварительным неофициальным данным, около 67 процентов голосов. Тем самым 61-летний политик одержал убедительную победу над своим главным соперником, республиканцем Кертисом Сливой и станет вторым в истории Нью-Йорка мэром-афроамериканцем. Первым темнокожим главой этого города был в 1990-1993 годах Дэвид Норман Динкинс, также из Демократической партии.

"Сегодня вечером я осуществил мою мечту и со всем сердцем буду устранять барьеры, которые мешают вам реализовывать ваши желания", - заявил Эрик Адамс своим сторонникам в нью-йоркском районе Бруклин, главой которого он является. Между тем Кертис Слива признал свое поражение уже спустя короткое время после голосования.

Борец с расизмом в полиции

Еще во время работы в полиции, где он прослужил 22 года, Адамс боролся с расизмом в правоохранительных органах. В 1995 году он основал организацию темнокожих полицейских. Одним из главных пунктов его избирательной программы является борьба с преступностью.

В Нью-Йорке традиционно сильны позиции демократов, поэтому еще перед выборами Адамса считали явным фаворитом. На пост градоначальника он вступит в январе и тем самым сменит демократа Билла де Блазио, не пользовавшегося сильной поддержкой населения. Как отмечает агентство AFP, пост мэра Нью-Йорка считается "самой тяжелым в США после президентского". Американский мегаполис борется с последствиями пандемии, бедностью и недостатком доступного жилья. В сентябре Нью-Йорк пострадал от сильного наводнения, ставшего причиной гибели людей.