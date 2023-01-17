Новым министром обороны ФРГ станет глава МВД Нижней Саксонии

Преемником Кристине Ламбрехт на посту главы оборонного ведомства Германии станет министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. Его называют опытным политическим менеджером.

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Новым министром обороны Германии будет назначен нынешний глава министерства внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус. Эту информацию, обнародованную во вторник, 17 января, агентством dpa, вскоре подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. На посту министра обороны ФРГ Писториус заменит Кристине Ламбрехт, которая накануне подала в отставку на фоне медийных скандалов вокруг ее персоны.

62-летний Борис Писториус считается опытным политическим менеджером. В кругу министров внутренних дел ФРГ и федеральных земель Германии он за прошедшие годы снискал себе репутацию профессионального политика, хорошо знающего свое дело, отмечает dpa.

Хотя Писториус всегда работал в Нижней Саксонии, он активно участвовал в предвыборных мероприятиях Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и переговорах о формировании правящей коалиции. Писториуса уже давно подозревали в желании сделать карьеру на федеральном уровне. Одно время его прочили в министры внутренних дел ФРГ.