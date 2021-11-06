Ножевая атака в поезде в Баварии: ранены три человека

Инцидент произошел, когда поезд ICE находился между городами Регенсбург и Нюрнберг. Нападавший задержан. Жизнь пострадавших находится вне опасности.

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Не менее трех человек ранены в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на пассажиров скоростного поезда ICE утром в субботу, 6 ноября.

Инцидент произошел, когда поезд, следовавший из Регенсбурга в Гамбург, находился вблизи города Нюрнберг в федеральной земле Бавария, сообщила местная полиция. Нападавший был задержан после того, как поезд остановили и на место прибыли несколько полицейских нарядов. Всех пассажиров немедленно эвакуировали.

Представительница полиции подтвердила агентству AFP, что у нападавшего действительно был нож. В то же время, по ее словам, жизнь пострадавших находится вне опасности. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде "психически неадекватно", "несколько раз звал на помощь". Агентство dpa со ссылкой на представителей силовых структур сообщает, что речь идет о 27-летнем сирийце. О мотивах нападения ничего не известно. Версия теракта следователями пока не рассматривается.