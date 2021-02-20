"Ну вы подставили". В суде огласили прослушку полицейских из дела Голунова

В Мосгорсуде заслушали расшифровку телефонных разговоров полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.
На записях они обсуждают, кому и как нужно вести себя на допросах и какие последствия могут ждать их на фоне развернувшейся летом 2019 года общественной кампании в защиту журналиста.
"Мне все равно, честно говорю. Главное, чтобы отстали от меня… Ну вы знаете: если я поеду [в колонию], то вы тоже… У меня везде был золотой билет, Сергеич, я, по-моему, себя проявил как нельзя лучше" — говорит на записи голос, принадлежащий, по версии следствия, одному из пятерых бывших полицейских Роману Феофанову, своему бывшему начальнику Игорю Ляховцу.
6 июня 2019 года подчиненные Ляховца участвовали в задержании спецкора "Медузы" Ивана Голунова и обыске в его квартире. В процессе, уверено обвинение, оперативники подкинули журналисту наркотики.
Спустя пять дней на фоне масштабной общественной кампании в поддержку Голунова МВД прекратило дело против него. Полицейских, которые были причастны к его задержанию, уволили, а затем обвинили в фальсификации доказательств и незаконном хранении наркотиков. Сам Голунов теперь проходит по этому делу потерпевшим.
Всего подсудимых пятеро. Это экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по западному округу Москвы Игорь Ляховец, а также его бывшие подчиненные: оперуполномоченные Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Денис Коновалов.
Вину признал только Коновалов. На допросах он рассказал, что в момент задержания действительно подбросил запрещенные вещества в рюкзак журналиста, а позднее, уже во время обыска в квартире журналиста, положил пакет с наркотиками на шкаф.
Материалы прослушки экс-полицейских, которая велась уже после освобождения Голунова и увольнения полицейских, обвинение огласило на заседании суда 19 февраля.
Сами аудиозаписи в процессе не прослушивались: прокурор Татьяна Паршинцева огласила стенограммы разговоров, опуская по просьбе судьи многочисленные, по его словам, нецензурные фрагменты.
"Уметбаев говорит, что хочет Сергеевичу разбить лицо…" — суть разговора между экс-оперативниками Уметбаевым и Феофановым гособвинитель передавала, периодически переходя на косвенную речь.
Какой именно Сергеевич имелся в виду, было не ясно, но такое же отчество у их бывшего начальника Ляховца.
Феофанов: Да?
Уметбаев: Все закончится — лицо ему набью.
Феофанов: Что, реально?
Уметбаев: Да… заведу его в комнату, закрою ее и лицо набью ему…
"Все плохо по ходу"
Игоря Ляховца обвинение считает инициатором фальсификации дела. По версии следствия, он не только дал подчиненным команду задержать Голунова и подбросить ему наркотики, но и сам создал формальный повод для преследования журналиста.
Как следует из обвинительного заключения, в марте 2019 года, за три месяца до задержания спецкора "Медузы", Ляховец в одном из СИЗО рассказал знакомому — старшему оперуполномоченному изолятора по фамилии Матвеев — о том, что некий Иван продает наркотики в клубах "Микс" и "Магадан". Вдобавок к этому Ляховец передал знакомому номер телефона, который в действительности принадлежал Голунову.
После этого оперативник СИЗО оформил полученные сведения в форму инициативного сообщения о преступлении и направил его в УВД ЗАО, где на основании полученного сигнала Ляховец начал проверку, считает обвинение.
В материалах прослушки, оглашенных прокурором в суде, есть разговор с мужчиной по фамилии Матвеев. Один из фрагментов выглядит так:
Матвеев: Сейчас позвонили от следователя…
Ляховец: Опять? Ну чего, нормально? В качестве свидетеля?
Матвеев: Да. Там все плохо по ходу.
Ляховец: Почему?
Матвеев: Они все знают.
Ляховец: Откуда?
Матвеев: От вас.
Ляховец: Это все ерунда…
Матвеев: Ну вы подставили…
Ляховец: А?
Матвеев: Подставили! Мне это надо было?
Ляховец: Тебя никто не подставил. Такая ситуация абсурдная.
"Скажи: его свободу никто не ограничивал"
На другой записи предположительно Ляховец дает инструкции, видимо, в преддверии допроса экс-оперативнику Коновалову, который позже сознается в том, что подкинул наркотики Голунову: "Денис, записываешь? Записываешь?"
Советы касаются, очевидно, гипотетических вопросов о нарушении прав Голунова. Так, например, журналисту 13 с лишним часов не давали позвонить близким и отказывали в праве связаться с адвокатом.
"А он не просил, — разъясняет по телефону предположительно экс-начальник Ляховец подчиненному Коновалову стратегию ответов. — Скажи: "Он меня не просил никого уведомить…. Я не обязан". По закону ты не обязан уведомлять, что задержал человека. Он совершеннолетний, дееспособный… Можешь типа сказать даже, что ему предлагали сообщить родителям, он сказал "не надо"… Скажи: его свободу никто не ограничивал, с ним проводились мероприятия…"
В октябре 2020 года издание "Открытые медиа" сообщило о том, что семья экс-главы антинаркотического отделения Ляховца оплачивала адвокатов остальным арестованным по делу полицейским.
Это следовало из материалов прослушки разговора жены Ляховца Марины с еще одним сотрудником УВД ЗАО Иваном Берестенем. Адвокат Ляховца тогда утверждал, что близкие полицейского не оказывают никакой финансовой помощи другим обвиняемым.
В пятницу, 19 февраля, суд заслушал стенограмму этого разговора.
"Коновалов сейчас сидит и о своей пятой точке думает, ни о каких своих детях, ни о какой своей жене… Думал бы о детях и жене — не отказался бы от адвоката, — цитировала на заседании суда слова предположительно Марины Ляховец прокурор.
В мае 2020 года Коновалов действительно отказался от услуг защитника по соглашению. Это произошло после того, как он признал вину и дал показания на других фигурантов.
"Ему сказали: жене твоей будет выплачиваться твоя зарплата… Тебе дали адвоката, который стоит полмиллиона рублей в месяц. Ну сиди, делай, что тебе положено делать. Веди себя прилично", — недоумевает на записи женщина.
На оглашении материалов прослушки сторона обвинения закончила представлять доказательства. Следующее заседание суда по делу пятерых полицейских назначено на 2 марта.