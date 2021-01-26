Нужна ли вам прививка от коронавируса и как действуют различные вакцины от Covid-19?

По всему миру развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать пандемию Covid-19. Информации на эту тему море, но порой очень непросто в ней разобраться.

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Мы сделали подборку основных фактов о том, что такое вакцина в принципе как тип медицинского препарата и как она воздействует на организм человека.

Что такое вакцина?

Вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции — конкретным вирусом или бактерией. Вакцины содержат инактивированные (убитые) или ослабленные микроорганизмы, вызывающие заболевание, либо их фрагменты.

Это заставляет нашу иммунную систему, во-первых, распознать вторгнувшегося врага, а, во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Вы не заболеете от самой прививки, но у некоторых людей может возникнуть реакция на нее, например, боль (или припухание) в месте укола или даже небольшая температура.

Зато вы приобретаете иммунитет к этой болезни.

Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие.

Безопасна ли иммунизация?

Вакцинация как способ предотвращения заболевания была известна в Китае еще в Х веке, однако пионером вакцинации стал английский врач Эдвард Дженнер, который в 1796 году заметил, что легко переносимый человеком вирус коровьей оспы дает защиту от черной оспы.

Он проверил эту теорию на практике, сделав, к примеру, одну из первых прививок восьмилетнему сыну своего садовника с помощью содержимого болячки коровьей оспы, которой была заражена его молочница.

Дженнер опубликовал свои наблюдения два года спустя в научном журнале Королевского научного общества, и так появилось слово "вакцинация" — от латинского слова vacca, то есть "корова".

Изобретение вакцинации считается одним из самых грандиозных достижений медицины нового времени; именно благодаря вакцинам, по данным ВОЗ, удается ежегодно предотвратить смерть 2-3 млн человек.

Центр контроля и профилактики заболеваний США сообщает, что перед тем, как выпустить любую вакцину в оборот, она проходит тщательное тестирование в лаборатории и на животных, а затем проводятся клинические испытания на людях-добровольцах, после чего вакцины получают одобрение от регулирующих органов.

Как и любой медицинский препарат, вакцина может быть не абсолютно безопасной, однако польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски.

Как производятся вакцины?

Когда какой-нибудь новый патоген — вредоносная бактерия, вирус или грибок — проникает в организм, антигены, то есть специфические вещества, присущие только этим микроорганизмам, тут же вызывают защитную реакцию антител — специфических молекул, производимых клетками крови и растворенных в ней.

Традиционные вакцины устроены по принципу введения в организм ослабленных частиц специфического антигена — чтобы познакомить организм с этим патогеном прежде, чем он подхватит его в обычной обстановке.

Защита вырабатывается потом, что иммунная система реагирует на такое безопасное знакомство точно так же, как если бы оно происходило с настоящим, агрессивным патогеном.

Однако некоторые противоковидные вакцины произведены совершенно новым способом.

Например, детские болезни, которые были очень распространены всего лишь поколение назад, становятся редкостью именно из-за вакцинации. А черная оспа, унесшая жизни сотен миллионов людей, полностью уничтожена.

Однако порой путь к победе над тем или иным заболеванием длится многие десятки лет. Африка только в августе 2020 года была объявлена свободной от полиомиелита — спустя 30 лет после начала кампании массовой вакцинации.

Эксперты предупреждают, что на вакцинацию жителей нашей планеты против Covid-19 в масштабах, позволяющих вернуть жизнь в нормальное русло, могут уйти многие месяцы, а то и годы.

В чем разница между имеющимися вакцинами от Covid-19?

Вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna, используют часть генетического кода коронавируса, его матричную РНК.

Вместо того, чтобы запускать в организм ослабленный вирус, эта вакцина заставляет клетки нашего организма самостоятельно вырабатывать тот самый шиповидный белок, который имеется на поверхности вируса, вызывающего Covid-19, и запускать в действие иммунную реакцию на формирование антител для борьбы с ним.

Вакцина, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, действует по другому принципу: тут ученые взяли несколько измененный обычный аденовирус, вызывающий простуду у шимпанзе, и вставили в него фрагмент генетического кода нового коронавируса.

Все три вакцины были одобрены для применения в Британии и США.

Мексика и Коста-Рика уже начали вакцинацию препаратом Pfizer, тогда как власти Бразилии дали зеленый свет как Оксфордской вакцине, так и CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Какие еще есть вакцины?

CoronaVac, произведенная традиционным методом с помощью обезвреженного вируса, сейчас применяется в КНР, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.

Однако ее эффективность была поставлена под вопрос в ходе поздней стадии испытаний в Турции и Индонезии, как и в Бразилии, где ученые заявили, что ее эффективность составляет лишь 50,4%.

Индия запускает в оборот две вакцины — ту, что разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет (там она известна под брендом Covishield), и Covaxin, созданную местной фирмой Bharat Biotech.

Россия использует свою векторную вакцину "Спутник V", которую также уже заказали несколько стран — например, Аргентина закупила 300 тыс. доз для начальной стадии иммунизации, а президент страны даже привился "Спутником" публично, чтобы подать пример остальным гражданам.

Африканский Союз заказал 270 млн доз от ряда поставщиков — Pfizer, AstraZeneca (через индийскую компанию Serum Institute of India) и Johnson & Johnson, которая пока продолжает тестировать свою вакцину.

Это в дополнение к 600 млн доз, которые будут выделены через глобальный проект Covax, проводимый под эгидой ВОЗ и альянса Gavi, целью которого является обеспечение доступа к антиковидным вакцинам для беднейших стран мира.

Делать ли мне прививку?

Пока вакцинация против Covid-19 не является обязательной ни в одной стране мира, однако эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения — за исключением тех, кому это может быть противопоказано по состоянию здоровья.

Это, как говорят специалисты, является единственным надежным способом покончить с пандемией.

У некоторых людей вызывает сомнение беспрецедентная скорость, с которой были разработаны антиковидные вакцины.

Действительно, обычно у ученых годы уходят на разработку новых вакцин, однако в условиях пандемии и при активном сотрудничестве ученых разных стран под эгидой ВОЗ это стало возможно в значительно более сжатые сроки. В то же время стоит отметить, что последняя, третья фаза клинических испытаний еще ни одной вакцины не была завершена, так что все заявленные результаты — предварительные.

Подытоживая, можно сказать следующее: вакцинация миллиардов людей поможет остановить передачу вируса, вызывающего Covid-19, и достичь группового иммунитета.

А как только мы этого достигнем, мы сможем вернуться к нормальной жизни.