NYT: бойцы теробороны, отправлящиеся на фронт, не готовы к боям

Газета New York Times рассказывает о бойцах территориальной обороны Украины, которые оказались на фронте без должной подготовки.

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Один из них, электрик Юрий Брухаль, за несколько недель до того, как оказаться в бою на востоке страны, выполнял роль курьера и часового в довольно безопасном районе.

Второй, сотрудник продовольственного магазина Андрей Вертеев, до того, как поехать на восток волонтером, несколько месяцев тоже служил охранником недалеко от дома, куда возвращался к семье по вечерам.

"Их гибель подчеркнула то, до какой степени война проникла даже в те районы страны, которые находятся далеко от фронта. Очевидно и то, с какими рисками приходится сталкиваться волонтерам с ограниченной подготовкой, все чаще отправляемым в сражения, которые даже для опытных солдат являются большим испытанием. В итоге в относительно спокойные города на западе страны возвращаются их тела", - пишет газета.

После начала войны в феврале мужчинам-украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Призыв не объявили, но многие пошли добровольцами в силы территориальной обороны, которым поначалу давали относительно безопасные задачи.

Сейчас, из-за потерь людской силы в ВСУ, их отправляют в самые ожесточенные бои, пишет газета.

"Многие такие бойцы, как Брухаль, без военного опыта, просто не готовы к интенсивному бою. Они получают ограниченную подготовку - иногда она длится две недели или меньше", - пишет газета.

Поздней весной, по словам солдат из роты территориальной обороны, состоявшей из 100 киевлян, почти треть этого подразделения погибла в первый же день на фронте в районе города Бахмут.

Волонтеров теробороны не заставляют ехать на фронт, но многие все равно едут. Их гонят патриотизм, чувство долга и желание не подвести товарищей.

"Это люди мирных профессий, они приезжают с мирных территорий", — сказал газете полковник Валерий Курко, командир 103-й бригады территориальной обороны, где служил Юрий Брухаль.

Курко говорит, что большинство присоединившихся к его отряду никогда не служили в армии, и представление о том, что люди могут просто начать действовать, когда война подкралась к их дому, ошибочно. Нужна подготовка, а времени на нее нет.