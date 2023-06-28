NYT: генерал Суровикин, по данным спецслужб США, знал о планах Пригожина устроить мятеж

Американские спецслужбы считают, что экс-командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин заранее знал, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин готовит мятеж, пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными разведки.

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Теперь, по словам источников NYT, власти США пытается выяснить, не принимал ли Суровикин какое-либо участие в разработке этого плана.

По данным собеседников издания, есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Источники издания считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники.

Высокопоставленные американские чиновники предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным мог бы объяснить, почему основатель ЧВК "Вагнер" все еще жив, несмотря на захват крупного российского военного узла и отдачу приказа о вооруженном походе на Москву.

Президенту РФ Владимиру Путин, заявили собеседники NYT, предстоит решить, верит ли он в то, что Суровикин поддерживал Пригожина, и как на это реагировать.

Источники издания не исключают, что Путин решит возложить всю вину за произошедшее на Пригожина. Однако, если будут предоставлены веские доказательства вовлеченности Суровикина в подготовку мятежа, у Путина не останется другого выбора, кроме как отстранить генерала от командования, считают они.

Отстранение Суровикина, которого на Западе считают более компетентным и безжалостным, чем других членов российского командования, несомненно, пошло бы на пользу Украине, начавшей контрнаступление.

Собеседники NYT подчеркнули, что США и их союзники пока располагают лишь предварительной информаций о произошедшем, отметив, что официальные лица стараются публично не обсуждать мятеж Пригожина, чтобы не давать российской пропаганде лишнегео повода говорить, что его организовал Запад.

Евгений Пригожин неоднократно публично хвалил Сергея Суровикина. Вскоре после того, как Пригожин объявил о начале мятежа, было распространено обращение Сергея Суровикина, в котором он призвал ЧВК "Вагнер" "остановиться" и "решить вопросы мирным путем". Также к наемникам обратился первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Оба видео были записаны в одном помещении.