NYT: разведка США предупредила союзников о скором "вторжении" России в Украину

Американская разведка предупредила союзников по НАТО, что осталось "мало времени" для того, чтобы помешать России начать военные действия в Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
Как пишет портал телеканала "Дождь", США считают, что российские власти еще не решили, что делать с войсками, сосредоточенными у границы Украины", рассказали официальные лица страны. Они добавили, что США серьезно относятся к наращиванию российских войск и не считают, что Россия "блефует".
По данным издания, на этой неделе директор Национальной разведки США Эврил Хейнс посетила Брюссель, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном "военном вторжении" России на территорию Украины. В ходе встречи Хейнс выразила "растущую обеспокоенность по поводу России", рассказали источники.
Кроме того, Вашингтон подталкивает европейских союзников к сотрудничеству в разработке пакета мер для "сдерживания Москвы", добавили собеседники газеты.
"Американская и британская разведка все больше убеждаются в том, что президент России Владимир Путин рассматривает возможность военных действий, чтобы взять под контроль большую часть Украины или дестабилизировать страну и привести к власти более промосковского кандидата", — пишет издание.
Ранее в Сенате США предложили подготовить санкции против России в случае вторжения в Украину.
В конце октября The Washington Post сообщила о наращивании российских войск у границы с Украиной. Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) рассказали о передвижении войск в граничащих с Украиной регионах. В частности, скопление российской техники заметили в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Курске.
14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что почти 100 тысяч российских военных находятся рядом с украинской границей. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, российский президент сейчас решает, "пересекать ли украинскую границу" или продолжить переговоры.
В Кремле называли "безосновательным нагнетением" опасения США о возможном вторжении России в Украину.