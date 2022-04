NYT: Тела на улицах Бучи появились до вывода оттуда войск РФ

Трупы мирных жителей, предположительно, находились на улицах пригорода Киева Бучи уже в середине марта, то есть до вывода из города ВС России. К такому выводу пришли журналисты американского издания The New York Times, проанализировав видео и спутниковые снимки улиц города за этот период. Их расследование было опубликовано вечером в понедельник, 4 апреля.

Ранее в тот же день МИД России опроверг обвинения украинской стороны в причастности ВС РФ к массовым убийствам мирных жителей в Буче, заявив, что "в то время, пока город находился под контролем российских военных, ни один его житель не пострадал от какого-либо насилия".



Одно из видео, проанализированных The New York Times, было снято членом местного совета 2 апреля. На этом видео показано множество тел, лежащих на улице Яблонской. В то же время на спутниковых снимках, предоставленных NYT компанией Maxar Technologies, видно, что как минимум 11 из этих тел находились на улицах уже с 11 марта — то есть дня, в который российская сторона, по собственным данным, взяла город, пишет издание.

Чтобы установить дату появления тел на улицах, журналисты сравнили изображения улиц в разные дни. В результате они выяснили, что "ряд темных объектов, напоминающих по размеру человеческие тела", появились на ул. Яблонской в Буче в период между 9 и 11 марта. При этом снимки от 2 апреля подтверждают, что они лежали в таком же положении, в котором их обнаружила украинская армия, вошедшая в город, отмечает издание.

Breaking News: Satellite images refute Russia’s claim that the killing of civilians in Bucha, a suburb of Ukraine's capital, occurred after its soldiers had left town, a New York Times analysis found. https://t.co/2pDlly6EHs