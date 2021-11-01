NYT узнала содержание "секретных переговоров" США и России
Foto: AP/Scanpix/LETA

Между Вашингтоном и Москвой состоялся ряд "секретных встреч" по вопросу кибербезопасности, которые с американской стороны возглавляет заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на неназванных американских и российских чиновников.

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Как отмечает портал РБК, несколько недель назад "после обширных дебатов в американском разведывательном сообществе" Вашингтон передал представителям России имена и другую подробную информацию о нескольких хакерах, якобы активно осуществлявших атаки на Америку.

По словам одного из собеседников издания, теперь США "ждут подтверждения того, что эта информация приведет к арестам", чтобы проверить серьезность слов президента России Владимира Путина относительно борьбы с киберпреступностью.

Как отмечает NYT, с момента проведения саммита между Путиным и президентом США Джо Байденом, который прошел в июне в Женеве, обе стороны приняли участие в "целой серии контактов" по разным темам. В частности, газета указала на то, что переговоры по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном носят "самый глубокий за последние годы" характер. Собеседники газеты говорят, что "шквал переговоров" пока мало что дал по существу, но помогает предотвратить выход "российско-американской напряженности" из-под контроля.

Кибербезопасность стала одной из тем, которую Путин и Байден обсуждали на июньском саммите в Швейцарии. По итогам встречи американский президент рассказал, что Москва и Вашингтон договорились проработать вопрос о том, какие цели не должны подвергаться кибератакам. Но если договоренности будут нарушены, США будут реагировать, пообещал он. Байден сообщил, что предложил Путину список из 16 секторов инфраструктуры, против которых будут запрещены атаки хакеров.

Путин, в свою очередь, заявил после саммита, что, по данным американских источников, больше всего кибератак в мире идет с территории США. Он рассказал, что Москва направила в Вашингтон 80 запросов об атаках, но не получила ответов. По словам российского президента, стороны договорились начать консультации по кибербезопасности, что "чрезвычайно важно".

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